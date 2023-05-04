Проєкт реабілітаційних центрів RECOVERY планує до кінця 2023 року розширити мережу до 10

Проєкт реабілітаційних центрів RECOVERY, який реалізують Віктор та Олена Пінчуки, планує до кінця 2023 року довести кількість центрів мережі до 10.

Як повідомляють у пресрелізі проєкту, у центрах RECOVERY зможуть отримувати реабілітаційну допомогу понад 11 тис. пацієнтів на рік.

Наразі в Україні вже відкрито два центри RECOVERY - в Одесі та Дніпрі, де військові вже проходять необхідне лікування на сучасному обладнанні.

"Поточного року національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY включатиме 10 центрів на базі державних медичних закладів у Вінницькій, Дніпропетровській (два центри), Київській, Львівській, Одеській (два центри), Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях", - повідомляють у пресрелізі.

Основна мета проєкту RECOVERY - розвиток реабілітаційного напряму медичної допомоги військовим в Україні. Проєкт передбачає створення національної мережі реабілітаційних центрів для тяжкопоранених, міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів, складне протезування військових за кордоном у випадках, коли це неможливо в Україні, а також надання якісної реабілітації військовим у приватних партнерських клініках.