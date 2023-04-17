Медицина

18:13 17.04.2023

Уперше в історії української медицини пацієнту здійснили остеоінтеграційне протезування

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Уперше в історії української медицини пацієнту здійснили остеоінтеграційне протезування

Уперше в історії української медицини пацієнту було проведено остеоінтеграційне протезування (протез імплантували прямо в кістку), що дає змогу зберегти пацієнтові чутливість, повідомили в Національному реабілітаційному центрі "Незламні", де днями провели цю операцію.

"Уперше в історії української медицини пацієнту імплантували протез прямо в кістку. Це називається остеоінтеграційним протезуванням. Воно має дві переваги: чутливість і функціональність. Першу таку операцію днями провели в Національному реабілітаційному центрі "Незламні", - ідеться в повідомленні на офіційній сторінці центру у фейсбуці в понеділок.

Як повідомляється, першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни, капітан ЗСУ, 56-річний Ігор Крупнов. "Восени авто, в якому він їхав на завдання разом із побратимами, наскочило на міни. Тоді він втратив обидві ноги. До тями прийшов лише за кілька днів після поранення. Зрадів, що лікарям вдалося зберегти йому життя", - зазначено в повідомленні.

Новий напрям протезування українським лікарям допомагає освоїти один із провідних спеціалістів у світі - австралійський ортопед-травматолог Муньєд Аль Мудеріс Munjed Almuderis. В Австралії він зробив уже майже 1 тис. операцій, ще 500 - у всьому світі. Його пацієнти ведуть активний спосіб життя і працюють без обмежень. Зокрема, можуть займатися фермерством чи навіть будівельними роботами.

"Перевага остеоінтеграції в тому, що пацієнт має чутливість, за допомогою якої він може відчувати землю і може розрізняти поверхні: наприклад, якщо ходять по траві, то відчувають її м'якість, або якщо наступають на кабель чи палець дружини, то відчувають це", - каже професор, ортопед-травматолог Аль Мудеріс.

Операція з остеоінтеграції фактично необхідна людям, які втратили обидві кінцівки, адже використовувати класичні протези їм складно й часто боляче.

Робити перші кроки на імплантованих протезах можна вже на другий день після операції. Ще через шість тижнів - повноцінно ходити.

Як зазначено, наразі Ігор почувається добре. "Уперше за п'ять місяців він зробив перші кроки. Команда лікарів задоволена результатом"

Національний реабілітаційний центр "Незламні" (Unbroken) у Львові - це місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Від початку повномасштабного вторгнення тут пролікували понад 11 тисяч поранених українців, серед яких 350 - діти. Серед напрямків роботи центру - реконструктивна хірургія, ортопедія та протезування.

Теги: #операція #реабілітація #протезування

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