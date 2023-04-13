У майбутньому Україна буде одним із найважливіших гравців у галузі реабілітації для світу – представник МКЧХ

У майбутньому Україна буде одним із найважливіших гравців у галузі реабілітації для світу, заявив заступник голови делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), керівник програм МКЧХ Феліпе Доносо під час Міжнародного форуму з реабілітації у Львові в четвер.

“Я переконаний, що наступні 10 чи 20 років Україна буде одним із найважливіших гравців у цій галузі для світу. І ми побачимо, як Україна діє в цій галузі – в Азії, Африці, Латинській Америці”, - сказав він.

Водночас Доносо нагадав, що 30% світової гуманітарної допомоги сьогодні надходить саме в Україну.