Центр реабілітації Unbroken відкрито у Львові на базі реконструйованого корпусу поліклініки

На базі реконструйованого корпусу поліклініки у Львові відкрито Національний центр реабілітації Unbroken ("Незламні"), у якому щорічно зможуть проходити реабілітацію 10 тис. українців.

Як повідомляють у пресрелізі центру, проєкт реалізований Міністерством охорони здоров'я на базі Першого медоб'єднання Львова.

Обладнання для залів надали міжнародний фонд Direct Relief і посольство Швейцарії в Україні.

Реконструкцію корпусу реабілітації здійснювали за підтримки Товариства Червоного Хреста України, міст-партнерів Львова - Фрайбурга та Вільнюса. Кожному з партнерів, які долучилися до реновації, присвячено поверх у корпусі центру Unbroken.

У корпусі реабілітації - сім поверхів, він з'єднаний із головним корпусом лікарні скляним мостом.

Центр надаватиме повний цикл медичної допомоги. У ньому встановлено сучасне обладнання: роботизовану систему ходьби, екзоскелети, роборукавички, які допомагають рухати рукою тощо. Обладнано реабілітаційні зали зі сталевими підйомниками, щоб прикуті до ліжка пацієнти могли переміститися до басейну або реабілітаційної кімнати.

Найближчим часом центр планує запустити басейн.

Окрім того, у складі центру облаштовано "ерготерапевтичну квартиру" з кухнею, де пацієнти здобуватимуть навички дбати про себе в максимально домашніх умовах, ерготерапевти вчитимуть знову тримати в руках зубну щітку чи олівець. Тут створять імітацію магазину, де пацієнти зможуть тренуватися здійснювати покупки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в центрі вже проліковано понад 11 тис. поранених українців, серед яких - 350 дітей. Серед напрямів його роботи - реконструктивна хірургія, ортопедія та протезування. Людям не тільки встановлюють протези, тут їх виробляють. Окрім того, у центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією. Усю медичну допомогу люди отримують безоплатно.