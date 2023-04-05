Медицина

17:00 05.04.2023

У МОЗ України розраховують на подальшу співпрацю з Канадським Червоним Хрестом і ТЧХУ

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У МОЗ України розраховують на подальшу співпрацю з Канадським Червоним Хрестом і ТЧХУ

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко сподівається на продовження співпраці з Канадським Червоним Хрестом і Національним Комітетом Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Україна щиро вдячна народу Канади за потужну підтримку, яка значно посилилась з початком повномасштабної війни в нашій країні. Ми цінуємо надану допомогу, зокрема у сфері охорони здоров'я. Війна є надзвичайним випробуванням, що приносить і прямі, і непрямі втрати. Постійні руйнування інфраструктури, мостів та доріг, криза пального минулого літа, інфляція, економічні виклики та багато інших факторів змушують нас все більше уваги приділяти питанню доступності медичної допомоги для українців. Особливо тих, хто проживає у віддаленій місцевості. Тому ініціативи, які реалізує Канадський Червоний Хрест та Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України, є вкрай важливими. Ми сподіваємося на продовження та розширення співпраці в цьому напрямі", - сказав Ляшко на зустрічі з генеральним директором Національного комітету ТЧХУ Максимом Доценком, президентом і генеральним директором Канадського Червоного Хреста Конрадом Сове.

Як повідомило ТЧХУ у фейсбуці, сторони наголосили на важливості концентрації зусиль для забезпечення базової потреби українських пацієнтів у послугах первинної медичної допомоги.

ТЧХУ у співпраці з Канадським Червоним Хрестом підтримують сферу охорони здоров'я України в різних сферах, зокрема, реалізуючи проєкти "Догляд вдома" та мобільних медичних бригад.

Наразі на території України вже працюють 1 тис. соціальних помічників ТЧХУ, які здійснюють соціально-побутове обслуговування самотніх людей та осіб з інвалідністю. Планується, що до кінця 2025 року кількість таких помічників зросте до 5 тис. В Україні також працюють 100 мобільних медичних бригад, які виїжджають у віддалені населені пункти. Очікується, що незабаром їх стане 150. У складі кожної такої бригади - висококваліфіковані фахівці з великим стажем роботи, які надають комплекс медичних і психологічних послуг.

Учасники зустрічі також обговорили питання співпраці у сфері ментальної, фізичної та соціальної реабілітації, потреба в якій постійно зростає.

Теги: #медицина #канада #тчху

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