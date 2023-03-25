Медицина

16:11 25.03.2023

Благодійники передали чергову партію допомоги медзакладам Полтавщини - ОВА

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Благодійники передали чергову партію допомоги медзакладам Полтавщини - ОВА

На Полтавщину надійшла чергова допомога для 20 медзакладів, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"48 тонн борошна, 19 тонн макаронів, 9,6 тисячі літрів олії та 4,8 тонни вівсяних пластівців. В область надійшла чергова допомога для 20 медзакладів Полтавщини, і обласного підпорядкування, і в громадах", - написав Лунін у телеграмі в суботу

Продукцію передала Благодійна організація "Світло надії" у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН за підтримки БО "100% життя". "Цього року - вже втретє. Потреби визначають за запитами лікарень", - зазначив начальник ОВА.

Теги: #полтавська_область #благодійність

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