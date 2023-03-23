Медицина

11:57 23.03.2023

У межах проєкту "Реабілітація травм війни в Україні" 9 великих багатопрофільних лікарень отримали обладнання для реабілітації

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У межах проєкту "Реабілітація травм війни в Україні" 9 великих багатопрофільних лікарень отримали обладнання для реабілітації

У межах проєкту "Реабілітація травм війни в Україні" дев'ять великих багатопрофільних лікарень отримали сучасне обладнання для реабілітації, повідомила радник - уповноважена президента з безбар'єрності Тетяна Ломакіна.

"За ініціативи Олени Зеленської з розвитку доказової реабілітації і за підтримки Швейцарії та Європейського Союзу реалізується великий проєкт "Реабілітація травм війни в Україні", в межах якого, зокрема, дев’ять великих багатопрофільних лікарень з різних регіонів отримали сучасне обладнання для реабілітації", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ломакіна уточнила, що члени мультидисциплінарних команд цих клінік проходять додаткове навчання.

Крім того, за словами Ломакіної, для відстеження якості процесу надання реабілітаційної допомоги вже розробляють спеціальну електронну систему.

"Люди обиратимуть заклад і, власне, туди й спрямовуватимуться гроші від держави", - сказала вона.

Теги: #військові #реабілітація

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