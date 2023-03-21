Медицина

07:16 21.03.2023

Байден підписав закон, що підтримує розкриття розвідданих про COVID-19

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Байден підписав закон, що підтримує розкриття розвідданих про COVID-19

Президент США Джо Байден підписав у понеділок закон, що наказує американській нацрозвідці розсекретити частину інформації про походження коронавірусу, повідомляє Білий дім.

"20 березня 2023 року президент США підписав закон (...), який вимагає від глави національної розвідки розсекречення певної інформації про походження COVID-19", - ідеться в повідомленні Білого дому.

Зі свого боку Байден у своїй заяві після підписання документа зазначив, що "поділяє прагнення Конгресу - опублікувати якомога більше інформації про походження COVID-19".

"Нам потрібно все з'ясувати, щоб переконатися, що ми зможемо краще запобігати пандемії в майбутньому. Моя адміністрація продовжить вивчати всю засекречену інформацію, пов'язану з походженням коронавірусу, включно з версією про те, що вірус пов'язаний з Уханьським інститутом вірусології", - наголосив глава США.

За його словами, адміністрація США "розсекречуватиме і поширюватиме якомога більше інформації відповідно до його конституційних повноважень щодо захисту від розголошення інформації, яка може завдати шкоди нацбезпеці".

Раніше Палата представників і Сенат США проголосували за розсекречення даних американської розвідки про походження COVID-19, після чого законопроєкт вирушить на підписання до Байдена.

У розвідспільноті США розходяться в думках про походження вірусу, чи сталося це внаслідок лабораторного інциденту, чи з'явилося природним чином. Деякі експерти схиляються до того, що справжню причину виникнення можна і не дізнатися зовсім.

Раніше в березні директор ФБР Крістофер Рей повторив версію виникнення COVID-19 унаслідок лабораторного інциденту в Ухані в КНР.

Незабаром після початку пандемії, Дональд Трамп, котрий був тоді президентом США, неодноразово озвучував версію про "лабораторне" походження коронавірусу. Він стверджував, що Китаю потрібно буде відшкодувати завдані світу збитки від коронавірусу. Сам COVID-19 Трамп часто називав "китайським вірусом", проте його опоненти критикували подібні твердження. За нинішнього президента США Джо Байдена робота з визначення походження COVID-19 триває.

 

 

Теги: #сша #закон #президент #коронавірус

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