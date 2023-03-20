Медицина

11:40 20.03.2023

Фармкомпанія Acino передала проєкту "Мобільні шпиталі для перемоги" ліки на 150 тис. грн

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Фармкомпанія Acino передала проєкту "Мобільні шпиталі для перемоги" ліки на 150 тис. грн

Швейцарська фармацевтична компанія Acino стала партнером проєкту "Мобільні шпиталі для перемоги", який реалізує Благодійний фонд реконструкції та розвитку України.

Як повідомляють у пресрелізі фонду, у межах зазначеного проєкту Acino відвантажила в пілотний мобільний медичний комплекс 1600 упаковок лікарських засобів власного продуктового портфеля на загальну суму 150 тис. грн.

Проєкт "Мобільні шпиталі для перемоги" передбачає придбання 52 мобільних госпіталів. Вартість одного такого медичного комплексу на колесах становить EUR240 тис.

Наразі до проєкту долучилися 14 організацій в Україні та за кордоном.

Мобільний госпіталь являє собою повноцінну лікарню на колесах, оснащену сучасним медичним обладнанням. До його складу входять приймальня, лабораторія, рентген-кабінет, операційна, а також технічне приміщення, туалет і душ. Госпіталь оснащений власним генератором. Одночасно в ньому можуть працювати дві команди медиків із можливістю рятувати до 100 життів на день, виходячи з принципу "золотої години".

Фармкомпанія Acino від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року спрямувала на гуманітарні цілі понад 67 млн грн, зокрема передала понад 200 тис. упаковок лікарських засобів до лікарень і госпіталів країни.

Теги: #acino #проєкт #шпиталі

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