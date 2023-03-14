"Добробут" запускає комплексну програму ДМС спільно з СК "ІНГО"

Медична мережа "Добробут" у партнерстві зі страховою компанією "ІНГО" запустила проєкт комплексної програми добровільного медичного страхування "Доброполіс".

Як повідомляється у пресрелізі "Добробуту", програма діятиме в разі гострих станів і покриватиме інсульт, гострий інфаркт міокарда, гострий коронарний синдром, гостре запалення жовчного міхура, гостре запалення підшлункової залози, травми й переломи, гострий апендицит, ниркову та печінкову коліки, загострення виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, загострення хронічних хвороб та інші гострі стани.

Медмережа "Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медцентри мережі надають послуги для дітей та дорослих більше ніж за 75 напрямами. Щороку спеціалісти "Добробуту" виконують понад 7 тис. операцій. У мережі працює більше ніж 2800 працівників.

Медмережа співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій - Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps і University of Miami Global Institute, а також із благодійним фондом "Фундація Добробут", заснованим клінікою.

Від початку повномасштабної війни фонд "Фундація Добробут" надав українцям медичної допомоги на понад 16 млн грн.

АТ "Страхова компанія "ІНГО" має більш ніж 25-річний досвід роботи на ринку. З 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH Олександра Ярославського.

Компанія входить до списку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів і сумами виплат страхових відшкодувань. Має 29 ліцензій на різні види обов'язкового та добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним та роздрібним клієнтам.

"ІНГО" є повним членом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), членом Американської торговельної палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації (EBA) та Міжнародної торговельної палати (ICC).