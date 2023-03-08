Медицина

11:01 08.03.2023

Мобільні медичні бригади ТЧХУ приходять на допомогу жителям гірських сіл Чернівецької області

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Мобільні медичні бригади ТЧХУ приходять на допомогу жителям гірських сіл Чернівецької області

Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надають допомогу жителям гірських сіл Чернівецької області.

"Мобільні медичні бригади: робота у гірських селах Буковини. Медичні працівники бригад безплатно оглядають пацієнтів, видають ліки, виписують направлення до вузьких спеціалістів та можуть відвезти до лікарні. В першу чергу допомагають пенсіонерам, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам... Лікарі також пішки ходять до маломобільних людей додому", - повідомило ТЧКУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Як розповіла заступниця голови Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України Наталія Вознюк, у Вижницькому районі області працюють три медичні мобільні бригади.

"Тут важкодоступна місцевість і є найбільша потреба в медичній допомозі", - зазначила вона.

 

Теги: #буковина #тчху

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