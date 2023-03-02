Медицина

17:14 02.03.2023

У Києві відкрили перший в Україні банк тривалого зберігання крові

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У Києві відкрили перший в Україні банк тривалого зберігання крові

У Києві в рамках проєкту "Смілива кров" на базі Київського міського центру крові відкрили перший в Україні банк тривалого зберігання крові, що дає змогу заморожувати і зберігати рідкісні групи крові до 30 років.

Як повідомляють у пресрелізі проєкту, центр дасть змогу також здійснювати оперативну логістику за найскладніших умов, зокрема у місця бойових дій для рятування постраждалих військових і цивільних.

За словами в. о. директора міського центру крові Віталія Демського, раніше такі найважливіші компоненти крові, як еритроцити, могли зберігати максимум 42 дні, новий банк крові дасть змогу продовжити життя еритроцитів до 30 років.

"На сьогодні у нас працює нове спеціальне обладнання, яке може зберігати еритроцити за температури від -80°С і нижче, а також дає змогу заморожувати й розморожувати компоненти крові", - сказав Демський.

Проєкт реалізовано в партнерстві Міністерства охорони здоров'я, Parimatch Ukraine та Київської міської державної адміністрації.

Теги: #банк #кров

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