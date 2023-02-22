Після реорганізації клінік у некомерційні підприємства у медуніверситетів виникла проблема використання клінічних кафедр – Рахункова палата

Після реорганізації клінік з бюджетних установ на некомерційні підприємства у медичних університетів виникла проблема використання клінічних кафедр, вважають аудитори Рахункової палати.

"Вузи користуються "університетськими клініками" та клінічними кафедрами в закладах охорони здоров'я. Однак після реорганізації клінік з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства з цим існують проблеми. Медустанови не зацікавлені у практиці студентів та участі науково-педагогічного персоналу ВНЗ у наданні медичної допомоги, оскільки пріоритетом їхньої діяльності не є навчання", - повідомляється у звіті Рахункової палати про ефективність використання коштів держбюджету, виділених МОЗ на підготовку медичних і фармацевтичних спеціалістів.

Аудитори зауважили, що заклади охорони здоров'я скорочують площі кафедр, вимагаючи від університетів укладати договори оренди.

"МОЗ не затвердило нову редакцію положення про "університетську клініку", а нормативні акти, що регламентують питання функціонування клінічних кафедр, вимагають удосконалення.

Крім того, Рахункова палата звернула увагу, що через відсутність у семи вишів системи МОЗ симуляційних центрів існує ризик того, що майбутні лікарі мають недостатньо практичних навичок.

Аудитори також вважають, що припинення вимог обов'язкового працевлаштування випускників медвишів "створює ризики нерівномірного забезпечення кваліфікованими медичними кадрами медустанов усіх областей України та непродуктивних видатків держбюджету на їхню підготовку".

Зокрема, аудитори виявили, що лише у двох вишах у 2020–2022 роках 65 випускників інтернатури не відпрацювали обов'язковий трирічний термін. За оцінкою експертів Рахункової палати, це спричинило понад 19 млн грн непродуктивних витрат.

У звіті також зазначено, що у Вінницькій області із 345 випускників вишів, що належать до сфери управління МОЗ, які навчалися за держзамовленням, працевлаштувалися лише 52%.

Крім цього, у Рахунковій палаті попереджають, що чотири виші можуть втратити 76,3 млн грн, які їм заборгували іноземні студенти, які виїхали через війну і не сплатили за своє навчання.