Майже половина українців оцінює свій психоемоційний стан на 3 із 5, третина громадян вважає, що він трохи погіршився за останній місяць – опитування

Майже половина українців (45%) оцінює свій психоемоційний стан на 3 бали з 5, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього.

При цьому на 1 бал свій психоемоційний стан оцінюють 7% респондентів, на 2 бали – 22%, на 4 бали – 21%, на 5 балів – 5%.

Третина українців (33%) вважає, що протягом минулого місяця їх психоемоційний стан трохи погіршився, 8% - суттєво погіршився, 46% - не змінився, 2% - покращився, 11% - незначно покращився.

Уточнюється, що про часткове чи суттєве поліпшення емоційно-психологічного стану порівняно з попереднім місяцем найчастіше говорили опитані жителі Києва, рідше за інших - респонденти з Півдня та Сходу.

Водночас свій фізичний стан на 1 бал оцінили 3% респондентів, на 2 бали – 10%, на 3 бали – 45%, на 4 бали – 34%, на 5 балів – 8%. За останній місяць він значно покращився у 2% опитаних, трохи покращився - у 14%, не змінився - у 54%, трохи погіршився - у 25%, погіршився - у 5%.

Водночас опитані зі Сходу та Півдня дещо частіше говорили про погіршення (трохи або суттєво) фізичного стану протягом останнього місяця, при цьому респонденти зі Сходу також значно рідше зазначали, що порівняно з попереднім місяцем їх фізичний стан покращився – 9% за загального показника 16%.

Респонденти із Заходу найчастіше зазначали, що порівняно з попереднім місяцем їх фізичний стан покращився (20% за загального показника 16%).

Соціологічне опитування "Емоційно-психологічний стан українців" проводили у форматі онлайн-опитування за інтерактивною структурованою анкетою, посилання на яку надсилали потенційним респондентам із бази даних. Під час дослідження було опитано 1 200 респондентів віком від 18 років із усіх регіонів України (за винятком тимчасово непідконтрольних територій частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим).

Вибірка опитування комбінована – пропорційно стратифікована за регіонами. Статистична похибка із ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.