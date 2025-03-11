Більшість українців вважають метою Росії у війні знищення України

Більшість Українці, 66%, вважають, і зараз метою Росії є знищення України і українців, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Росія хоче або здійснити фізичний геноцид українців (28%), або захопити всю / більшість території України та знищити українську державність і націю (38%). Крім цього, ще 14% вважають, що Росія хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий Уряд. Вважають, що Росія хоче захопити весь Донбас та Херсонщину і Запоріжжя – 7%. Таким чином, 87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях", - вказується у звіті за результатами дослідження, оприлюдненому у вівторок.

Відзначається, що лише 4% респондентів вважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території, і тільки 3% обрали варіант, що Росія хоче лише "денацифікувати" і демілітаризувати Україну. Решта 7% не змогли відповісти на запитання.

"Наші опитування показують, що чим вищу загрозу відчувають українці, тим більшою мірою вони налаштовані на продовження опору та відкидають неприйнятні вимоги. Відповідно, поширення наративу і переконування, що Росія «обмежила» свої цілі та/ або готова до миру на "компромісних" умовах, може підривати внутрішню готовність до продовження боротьби", - наголошують дослідники.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати дослідників, вказав, що поширений наратив про те, що українці втомилися від війни, відповідає реальності, але всі опитування показують, що , що українці і досі категорично проти миру "на будь-яких умовах".

"Тобто попри втому воля до боротьби лишається незаперечною і більшість українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно", - вказав він.

Одним із пояснень такої дивовижної стійкості, вважає Грушецький, є відчуття екзистенційної загрози.

"Зараз часто можна почути висловлювання Г. Меїр "не можна домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбивати". Для пересічного українця ці слова повністю відображають реалії жорстокої війни, яку під брехливими приводами Росія вже багато років веде проти України. Українці доволі гнучкі і готові обговорювати навіть болючі варіанти завершення війни. Водночас українці готові і далі відстоювати свої "червоні лінії" (які полягають у виживанні української нації, збереженні суверенітету та гарантіях безпеки) і точно не збираються просто складати зброю та здаватися на милість ворогу", - підкреслив він.

Опитування проводилось з 14 лютого по 4 березня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1029 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.