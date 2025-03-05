Мобільні реабілітаційні команди УЧХ розпочали діяльність на Чернігівщині

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Мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста (УЧХ) розпочали роботу на Чернігівщині.

“Тепер жителі Чернігівської області, які потребують послуг з реабілітації, можуть отримати допомогу просто у себе вдома. Перший виїзд команд уже відбувся”, - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Під час візиту пацієнтів фахівці мобільних реабілітаційних команд оцінюють фізичний стан людини та розробляють індивідуальну програму реабілітації. Вони проводять реабілітаційні сесії залежно від прогнозу відновлення. За потреби надають допоміжні засоби реабілітації (ходунки-рамки, палиці, милиці, крісла колісні тощо). Крім цього, спеціалісти проводять психосоціальні консультації для емоційної підтримки, а також оцінюють житлові умови та, зокрема, дають рекомендації щодо їх покращення.

Фізичний терапевт та його асистент допомагають людям відновити рухові функції після травм, інсультів, операцій та інших станів. Вони не лише працюють над фізичним відновленням, а й надають важливу емоційну підтримку.

У 2025 році мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста почнуть працювати ще у чотирьох областях: Тернопільській, Одеській, Харківській та Запорізькій. Загалом з цього року проєкт діятиме у 13 областях України.

Послуги з реабілітації можна отримати за направленням лікарні, сімейного лікаря, соціальної служби або мобільних медичних бригад. Також можна звернутися самостійно за телефоном гарячої лінії Українського Червоного Хреста 0 800 332 656.