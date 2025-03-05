Медицина

18:00 05.03.2025

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ розпочали діяльність на Чернігівщині

1 хв читати
Мобільні реабілітаційні команди УЧХ розпочали діяльність на Чернігівщині
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста (УЧХ) розпочали роботу на Чернігівщині.

“Тепер жителі Чернігівської області, які потребують послуг з реабілітації, можуть отримати допомогу просто у себе вдома. Перший виїзд команд уже відбувся”, - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Під час візиту пацієнтів фахівці мобільних реабілітаційних команд оцінюють фізичний стан людини та розробляють індивідуальну програму реабілітації. Вони проводять реабілітаційні сесії залежно від прогнозу відновлення. За потреби надають допоміжні засоби реабілітації (ходунки-рамки, палиці, милиці, крісла колісні тощо). Крім цього, спеціалісти проводять психосоціальні консультації для емоційної підтримки, а також оцінюють житлові умови та, зокрема,  дають рекомендації щодо їх покращення.

 Фізичний терапевт та його асистент допомагають людям відновити рухові функції після травм, інсультів, операцій та інших станів. Вони не лише працюють над фізичним відновленням, а й надають важливу емоційну підтримку.

У 2025 році мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста почнуть працювати ще у чотирьох областях: Тернопільській, Одеській, Харківській та Запорізькій. Загалом з цього року проєкт діятиме у 13 областях України.

Послуги з реабілітації можна отримати за направленням лікарні, сімейного лікаря, соціальної служби або мобільних медичних бригад. Також можна звернутися самостійно за телефоном гарячої лінії Українського Червоного Хреста 0 800 332 656.

 

 

Теги: #мобільні_бригади #тчху #чернігівщина #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 03.03.2025
УЧХ проводить опитування щодо потреб мешканців регіонів

УЧХ проводить опитування щодо потреб мешканців регіонів

14:17 01.03.2025
Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

17:21 28.02.2025
Представники Червоного Хреста Франції та України обговорили  питання  співпраці

Представники Червоного Хреста Франції та України обговорили  питання  співпраці

12:25 28.02.2025
Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

17:46 27.02.2025
Завдяки УЧХ забезпечено доступ до питної води майже 60 сіл Київщини

Завдяки УЧХ забезпечено доступ до питної води майже 60 сіл Київщини

10:40 26.02.2025
УЧХ та Всесвітня продовольча програма забезпечують продуктовими наборами мешканців Херсонщині

УЧХ та Всесвітня продовольча програма забезпечують продуктовими наборами мешканців Херсонщині

09:41 24.02.2025
60 національних товариств МФЧХіЧП мобілізували 2,3 млрд швейцарських франків на підтримку гуманітарних заходів для України та українців

60 національних товариств МФЧХіЧП мобілізували 2,3 млрд швейцарських франків на підтримку гуманітарних заходів для України та українців

09:35 24.02.2025
Президентка МФЧХіЧП наголошує на необхідності продовження фінансування для України: потреби українців, на жаль, лише зростатимуть

Президентка МФЧХіЧП наголошує на необхідності продовження фінансування для України: потреби українців, на жаль, лише зростатимуть

16:52 22.02.2025
Учасники першої групи програми REDpreneurUA захистили бізнес-плани для отримання грантів

Учасники першої групи програми REDpreneurUA захистили бізнес-плани для отримання грантів

14:31 21.02.2025
УЧХ провів тренінг з підготовки інструкторів з першої психологічної допомоги

УЧХ провів тренінг з підготовки інструкторів з першої психологічної допомоги

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

Фармкомпанія "Дарниця" стала членом асоціації "Виробники ліків України"

AbbVie вийде на ринок препаратів від ожиріння через угоду з Gubra на $2,2 млрд

Уряд запровадив верифікацію перебування лікарів "первинки" за кордоном

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

МВС вивчає пропозицію аптек прибрати вимогу окремого приміщення для зберігання наркотичних препаратів – Радуцький

Президент підписав закон, спрямований на забезпечення доступності ліків для населення — основні положення

МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

Представники фармринку зустрілись з Верещук: Обговорили ризики нового регулювання

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про скасування автоматичного продовження патентів на ліки під час війни

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА