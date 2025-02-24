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09:35 24.02.2025

Президентка МФЧХіЧП наголошує на необхідності продовження фінансування для України: потреби українців, на жаль, лише зростатимуть

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Президентка МФЧХіЧП наголошує на необхідності продовження фінансування для України: потреби українців, на жаль, лише зростатимуть

Президентка Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Кейт Форбс під час свого візиту до України наголосила на важливості продовження підтримки українців та сподівається на отримання додаткового фінансування для цього.

В ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” з нагоди свого візиту до України Форбс заявила, що для неї було дуже важливо приїхати з кількох причин.

“По-перше, я хотіла подякувати Українському Червоному Хресту за неймовірну роботу, за те, що вони зробили і продовжують робити. Вони розширили свою діяльність і прийняли виклик, який був їм кинутий. По-друге, я вважаю, що маю унікальну можливість і обов'язок нагадати людям, що цей конфлікт триває. Я знаю, що буду більш чіткою, більш поінформованою і більш пристрасною, якщо матиму можливість побачити, через що проходять українці, їхній досвід”, - сказала вона.

По-третє, як зазначила Форбс, вона зустрілася з низкою українських урядовців, щоб поговорити з ними про те, які на сьогодні потреби, і як Федерація можем допомогти.

“Ми, як Федерація, розширюємо наш заклик для України (на фінансування - ІФ-У). Обізнаність і розуміння допомагають знайти фінансування та рішення. Отже, багато причин, чому я приїхала в Україну. Сила того, що тут відбувається, дуже вразила мене”, - наголосила Форбс.

Проте, за її словами, МФЧХіЧП зараз відчуває дефіцит фінансування у розмірі 280 млн швейцарських франків, щоб підтримувати основні послуги для постраждалих.

“Зараз ми маємо переконатися, що донори розуміють, що потреби України, на жаль, лише зростатимуть. Навіть якщо буде припинення вогню, це не означає, що потреб менше. Навпаки, потреб буде набагато більше. Наприклад, ветерани. Вони потребують реабілітації та психосоціальної підтримки. І буде багато інших питань. Тому потрібно говорити про пріоритети та можливі подальші кроки”, - заявили в МФЧХ.

Форбс зазначила, що її робота полягає в тому, щоб зрозуміти, що дійсно потрібно Українському Червоному Хресту, адже місцеві волонтери краще розуміють, чого потребують українці.

Крім того, вона наголосила, що ще є переселенці, які отримують допомогу за межами країни, і зменшення фінансової допомоги, особливо в основних країнах-донорах, ставить під загрозу важливі гуманітарні програми. Зокрема, деякі програми в рамках Мережі МФЧХ вже припинено, а інші ризикують припинити через дефіцит фінансування у 280 мільйонів швейцарських франків. Крім того, зміни в імплементації Директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист (TPD) призводять до скорочення пільг, що залишає багатьох переміщених осіб невпевненими щодо свого правового статусу та доступу до підтримки.

“Оскільки країни змінюють свої пріоритети, багато переміщених осіб стикаються з різкими змінами, які порушують їх стабільність та інтеграцію”, - додала Форбс.

Теги: #форбс_кейт #українці #мфчхічп #тчху

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