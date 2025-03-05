Медицина

15:23 05.03.2025

Фармфірма "Дарниця" стала членом асоціації "Виробники ліків України"

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Фармфірма "Дарниця" стала членом асоціації "Виробники ліків України"

ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) стала членом асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ), повідомила асоціація в пресрелізі.

"Дарниця – один з лідерів української фармацевтики, і ми раді вітати компанію у складі асоціації. У цей турбулентний період наша головна мета – консолідація національних виробників задля захисту інтересів галузі та гарантування стабільного постачання лікарських засобів. Разом ми працюватимемо над створенням сприятливого середовища для розвитку української фармацевтики", – сказав президент АВЛУ Петро Багрій, слова якого процитувала пресслужба.

Зі свого боку, в фармкомпанії зазначили, що український фармацевтичний ринок переживає період значних змін та викликів.

"За умов економічної нестабільності, війни та регуляторних змін об'єднання виробників стає критично важливим. Членство в АВЛУ дасть "Дарниці" змогу долучитися до формування спільної стратегії галузі, зміцнення позицій українських фармацевтичних виробників та впровадження сучасних стандартів якості", - зазначила компанія в пресрелізі.

В ній підкреслюють, що входження компанії до складу АВЛУ сприятиме консолідації фармбізнесу для ефективного реагування на регуляторні зміни та кризові виклики, розвитку національного виробництва шляхом впровадження міжнародних стандартів та інновацій, забезпеченню безперебійного доступу до ліків через спільну роботу над законодавчими ініціативами та ринковими реформами.

Крім того, зазначається, що приєднання "Дарниці" до АВЛУ є важливим сигналом для ринку: об'єднання виробників стає ключовим чинником забезпечення стійкості, розвитку та доступності лікарських засобів в Україні.

"Приєднання до АВЛУ – це стратегічний крок для посилення позицій на ринку та об'єднання зусиль для стабільного розвитку фармацевтичної галузі в країні. Спільна робота з іншими виробниками допоможе впроваджувати інновації та забезпечувати українців якісними й доступними ліками", – цитує прессслужба генерального директора фармкомпанії Андрія Обрізана.

Українські виробники лікарських засобів, об’єднані в АВЛУ, мають головною метою інтеграцію зусиль підприємств фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я на підвищення ефективності використання їх виробничого, професійного, практичного та наукового потенціалу, матеріальних і фінансових ресурсів для вдосконалення фармацевтичного ринку країни, якомога більшого задоволення потреб її населення у необхідних якісних лікарських засобах за доступними цінами та готові сприяти формуванню і реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я щодо подальшого розвитку фармацевтичного ринку та нормативно-правової бази галузі, адаптованої до норм і стандартів якості Європейського Союзу.

"Дарниця" - лідер фармринку України в натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю. Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

Теги: #фармфірма #дарниця #авлу

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