Інтерфакс-Україна

Медицина

11:27 28.03.2025

Найбільш привабливими для українського фармекспорту є схожі з Україною за структурою споживання ринки - "Дарниця"

2 хв читати

Найбільш привабливими для розвитку експорту української фармацевтичної продукції є схожі з Україною за структурою споживання ринки вважає директор з експорту та госпітальних продажів фармкомпанії "Дарниця" Гурген Карапетян.

"Найбільш привабливі для нас ринки – ті, де є схожа з Україною структура споживання лікарських засобів", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна.

Карапетян повідомив, що у 2024 році в топ-5 країн експорту "Дарниці" увійшли Узбекистан (24% експорту), Ірак (23%), Грузія (20%), Азербайджан (8%) і Литва (4%).

Він також зазначив, що нещодавно "Дарниця" успішно пройшла перевірку МОЗ Лівії і підтвердила відповідність міжнародним стандартам GMP та вимогам національного регулятора цієї країни.

Коментуючи розвиток експортного портфеля компанії Карапетян зауважив, що експорт українських ліків поступово зростає, розширюється портфель, географічна присутність. Зокрема, "Дарниця" у 2024 році зареєструвала 10 лікарських засобів за межами України та вийшла на ринки шести нових країн, зокрема, країн ЄС, Боснії і Герцеговини, Ізраїлю, Нової Зеландії, Малайзії.

Він зазначив, що "Дарниця" представила на нових ринках препарати, які застосовуються у комплексному лікуванні гострої та хронічної серцевої недостатності, гострої та хронічної ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії, препарати для лікування та профілактики кандидозних інфекцій, лікування і профілактики гострих запальних захворювань ротової порожнини та горла, а також для системного лікування та профілактики інфекційних захворювань.

"Більшість країн, на ринки яких вийшла "Дарниця", мають багаторівневе та жорстке регулювання, тож вимоги до лікарських засобів та стандарти GMP високі", - підкреслив Карапетян.

Він зазначив, що українські фармвиробники можуть постачати за кордон ліки як для роздрібних продажів, так і госпітальних закупівель.

"Дарниця" - лідер фармринку України в натуральному вираженні. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю. Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

Повна версія публікується на економічних стрічках агентства.

Теги: #фармпродукція #дарниця #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 26.03.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала 32,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

Україна в 2024/25 МР експортувала 32,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

20:22 19.03.2025
Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

Україна останніми тижнями експортує е/е в окремі періоди на максимально можливій потужності 550 МВт – CEO "Укренерго"

11:11 18.03.2025
Кукурудза у січні-лютому 2025р. стала найбільш експортованим товаром України – 16% у загальній структурі - ДПС

Кукурудза у січні-лютому 2025р. стала найбільш експортованим товаром України – 16% у загальній структурі - ДПС

15:03 17.03.2025
Експорт вершкового масла в березні зросте на третину через низьку купівельну спроможність українців - аналітики

Експорт вершкового масла в березні зросте на третину через низьку купівельну спроможність українців - аналітики

19:00 11.03.2025
Швейцарський експорт зброї падає через заборону на експорт в Україну, виробники вимагають послаблення обмежень – ЗМІ

Швейцарський експорт зброї падає через заборону на експорт в Україну, виробники вимагають послаблення обмежень – ЗМІ

20:46 07.03.2025
Україна за I півріччя 2024/25 МР експортувала понад 400 тис. тонн цукру

Україна за I півріччя 2024/25 МР експортувала понад 400 тис. тонн цукру

17:39 05.03.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

15:23 05.03.2025
Фармкомпанія "Дарниця" стала членом асоціації "Виробники ліків України"

Фармкомпанія "Дарниця" стала членом асоціації "Виробники ліків України"

13:03 05.03.2025
Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - торгпред

Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - торгпред

18:04 03.03.2025
Україна в 2024/25 МР скоротила експорт пшеничного борошна на 36,1%, ЄС залишився основним ринком збуту

Україна в 2024/25 МР скоротила експорт пшеничного борошна на 36,1%, ЄС залишився основним ринком збуту

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

Епідпоріг по ГРВІ залишається перевищеним в 15 областях – МОЗ

Впродовж епідсезону 2024-2025 рр. попит на противірусні препарати виріс майже на 300% - сервіс Liki24.com

МОЗ та Світовий банк запускають новий проєкт підтримки трансформації охорони здоров'я

Керівництво УЧХ та Швейцарського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю

МОЗ вивчає пропозиції щодо реновації старого хірургічного корпусу "Охматдиту" – Ляшко

Будівельні роботи з відновлення "Охматдиту" можуть розпочатися в травні – Ляшко

Ціни на ліки в аптеках знизилися ще на 30 із 273 препаратів з додаткового переліку – Ляшко

УЧХ допомагає більш ніж 7,8 тисячам літніх людям

МОЗ очікує зниження цін на імпортні генеричні ліки

Роздрібні ціни ще на 273 лікарських засоби знизяться найближчим часом – міністр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА