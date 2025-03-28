Найбільш привабливими для українського фармекспорту є схожі з Україною за структурою споживання ринки - "Дарниця"

Найбільш привабливими для розвитку експорту української фармацевтичної продукції є схожі з Україною за структурою споживання ринки вважає директор з експорту та госпітальних продажів фармкомпанії "Дарниця" Гурген Карапетян.

"Найбільш привабливі для нас ринки – ті, де є схожа з Україною структура споживання лікарських засобів", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна.

Карапетян повідомив, що у 2024 році в топ-5 країн експорту "Дарниці" увійшли Узбекистан (24% експорту), Ірак (23%), Грузія (20%), Азербайджан (8%) і Литва (4%).

Він також зазначив, що нещодавно "Дарниця" успішно пройшла перевірку МОЗ Лівії і підтвердила відповідність міжнародним стандартам GMP та вимогам національного регулятора цієї країни.

Коментуючи розвиток експортного портфеля компанії Карапетян зауважив, що експорт українських ліків поступово зростає, розширюється портфель, географічна присутність. Зокрема, "Дарниця" у 2024 році зареєструвала 10 лікарських засобів за межами України та вийшла на ринки шести нових країн, зокрема, країн ЄС, Боснії і Герцеговини, Ізраїлю, Нової Зеландії, Малайзії.

Він зазначив, що "Дарниця" представила на нових ринках препарати, які застосовуються у комплексному лікуванні гострої та хронічної серцевої недостатності, гострої та хронічної ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії, препарати для лікування та профілактики кандидозних інфекцій, лікування і профілактики гострих запальних захворювань ротової порожнини та горла, а також для системного лікування та профілактики інфекційних захворювань.

"Більшість країн, на ринки яких вийшла "Дарниця", мають багаторівневе та жорстке регулювання, тож вимоги до лікарських засобів та стандарти GMP високі", - підкреслив Карапетян.

Він зазначив, що українські фармвиробники можуть постачати за кордон ліки як для роздрібних продажів, так і госпітальних закупівель.

"Дарниця" - лідер фармринку України в натуральному вираженні. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю. Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.

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