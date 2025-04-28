"Дарниця" пройшла перевірку регулятора Литви на відповідність міжнародним стандартам GMP

ПрАТ "Фармацевтична компанія "Дарниця" (Київ) успішно пройшла перевірку Державного агентства з контролю за лікарськими засобами Литви й підтвердила відповідність міжнародним GMP та вимогам регулятора цієї країни.

Як повідомила "Дарниця" в пресрелізі, литовська делегація перевірила ампульний цех, ділянку інфузійних розчинів та цех твердих лікарських форм "Дарниці".

"Проходження такої перевірки – обов’язкова умова для подальшої процедури отримання дозволу на експорт лікарських засобів у Литву. Перевірка підтвердила, що всі виробничі процеси "Дарниці" відповідають міжнародним стандартам GMP, а отже, гарантують якість та безпеку продукції", - зазначають в компанії.

Як повідомлялося, фармкомпанія "Дарниця" в 2024 році отримала реєстрацію 10 лікарських засобів за межами України та вийшла на шість нових ринків, серед яких - країни ЄС, Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Нова Зеландія та Малайзія. Загалом препарати "Дарниці" представлено у понад 20 країнах світу.

За підсумками 2024 року частка експорту в продажах компанії склала 3,5%. За підсумками 2023 року доля експорту становила 4%. Експорт відбувався до 17 країн.

"Дарниця" - лідер фармринку України в натуральному виразі. Компанія присутня на ринку понад 90 років і випускає ліки 180 брендів у 15 різних формах. Стратегічні напрями розвитку портфеля - кардіологія, неврологія, вирішення проблем болю.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, кінцевим бенефіціаром компанії є Гліб Загорій.