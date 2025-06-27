Україна за 5 міс. імпортувала ліків на $836 млн, експортувала на $93 млн

Україна у січні-травні 2025 року імпортувала лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі на загальну суму $836,281 млн.

Як повідомляє Державна митна служба, експорт ліків за цей період у грошовому вираженні становив $92,989 млн.

До того ж за п’ять місяців 2025 року Україна імпортувала не дозованих і не фасованих лікарських засобів для роздрібної торгівлі на $4,99 млн, кетгута, реагентів, контрастних препаратів, контрацептивів та матеріалів для зубів - на $27 млн.