До міжнародних закупівель ліків в рамках Critical Medicines Alliance приєдналися 6 українських фармзаводів

До міжнародних закупівель лікарських засобів в рамках Critical Medicines Alliance приєдналися шість українських фармзаводів.

"Шість українських заводів вже приєдналися до Critical Medicines Alliance, що свідчить про зацікавленість України в співпраці з ЄС", - повідомило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на заступника міністра Марину Слободніченко.

МОЗ також повідомив, що у межах офіційного візиту до України делегація Комітету з питань громадського здоров’я Європейського Парламенту (SANT) на чолі з головою комітету Адамом Ярубасом провела низку зустрічей, присвячених обговоренню стану та перспектив розвитку фармацевтичного сектору в Україні.

У фокусі уваги делегації — регулювання фармацевтичного ринку та виконання Україною своїх євроінтеграційних зобов’язань у сфері охорони здоров’я.

Як повідомлялося, під час скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 28 "Захист прав споживачів та охорона здоровʼя", Єврокомісія відзначила прогрес України в галузі охорони здоров’я, зокрема, у сфері фармацевтичного регулювання. Серед ключових завдань — адаптація нормативно-правової бази до вимог ЄС і створення сучасного, ефективного органу державного контролю в Україні (ОДК).

Раніше низка українських фармвиробників заявляли про зацікавленість в участі в централізованих закупівлях ліків, які проводять міжнародні організації, однак, за їхнею оцінкою, присутність українських препаратів у програмах критичних закупівель ліків міжнародними структурами на кшталт Critical Medicine Alliance обмежується умовами таких програм.