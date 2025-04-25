Інтерфакс-Україна
Медицина
16:45 25.04.2025

До міжнародних закупівель ліків в рамках Critical Medicines Alliance приєдналися 6 українських фармзаводів

1 хв читати
До міжнародних закупівель ліків в рамках Critical Medicines Alliance приєдналися 6 українських фармзаводів

До міжнародних закупівель лікарських засобів в рамках Critical Medicines Alliance приєдналися шість українських фармзаводів.

"Шість українських заводів вже приєдналися до Critical Medicines Alliance, що свідчить про зацікавленість України в співпраці з ЄС", - повідомило Міністерство охорони здоров'я з посиланням на заступника міністра Марину Слободніченко.

МОЗ також повідомив, що у межах офіційного візиту до України делегація Комітету з питань громадського здоров’я Європейського Парламенту (SANT) на чолі з головою комітету Адамом Ярубасом провела низку зустрічей, присвячених обговоренню стану та перспектив розвитку фармацевтичного сектору в Україні.

У фокусі уваги делегації — регулювання фармацевтичного ринку та виконання Україною своїх євроінтеграційних зобов’язань у сфері охорони здоров’я.

Як повідомлялося, під час скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 28 "Захист прав споживачів та охорона здоровʼя", Єврокомісія відзначила прогрес України в галузі охорони здоров’я, зокрема, у сфері фармацевтичного регулювання. Серед ключових завдань — адаптація нормативно-правової бази до вимог ЄС і створення сучасного, ефективного органу державного контролю в Україні (ОДК).

Раніше низка українських фармвиробників заявляли про зацікавленість в участі в централізованих закупівлях ліків, які проводять міжнародні організації, однак, за їхнею оцінкою, присутність українських препаратів у програмах критичних закупівель ліків міжнародними структурами на кшталт Critical Medicine Alliance обмежується умовами таких програм.

Теги: #лікарські_засоби #моз #critical_medicines_alliance

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:55 18.04.2025
Україна отримала останні 20 корейських автомобілів швидкої допомоги KIA BONGO

Україна отримала останні 20 корейських автомобілів швидкої допомоги KIA BONGO

13:42 18.04.2025
Суттєве зниження цін на 300 найменувань лікарських засобів спостерігається з кінця лютого – МОЗ

Суттєве зниження цін на 300 найменувань лікарських засобів спостерігається з кінця лютого – МОЗ

16:10 16.04.2025
Розпочаті до внесення в Нацкаталог ліків закупівлі будуть завершуватися за старими правилами

Розпочаті до внесення в Нацкаталог ліків закупівлі будуть завершуватися за старими правилами

15:43 16.04.2025
МОЗ ініціює перевірки, щоб виявити аптеки без дипломованих фармацевтів

МОЗ ініціює перевірки, щоб виявити аптеки без дипломованих фармацевтів

15:14 15.04.2025
Держлікслужба перевірить наявність в аптечних закладах фахівців з фармацевтичною освітою – МОЗ

Держлікслужба перевірить наявність в аптечних закладах фахівців з фармацевтичною освітою – МОЗ

18:13 07.04.2025
МОЗ розробив порядок реалізації змін в процедурі реєстрації ліків для закупівлі за спрощеною процедурою

МОЗ розробив порядок реалізації змін в процедурі реєстрації ліків для закупівлі за спрощеною процедурою

18:33 01.04.2025
Провідні фармвиробники після зниження цін на ліки виплатили 602 млн грн компенсацій аптекам та дистриб’юторам

Провідні фармвиробники після зниження цін на ліки виплатили 602 млн грн компенсацій аптекам та дистриб’юторам

13:23 01.04.2025
Ціни ще на 100 препаратів знизяться з 1 квітня – МОЗ

Ціни ще на 100 препаратів знизяться з 1 квітня – МОЗ

11:46 26.03.2025
Епідпоріг по ГРВІ залишається перевищеним в 15 областях – МОЗ

Епідпоріг по ГРВІ залишається перевищеним в 15 областях – МОЗ

17:27 24.03.2025
МОЗ пропонує Вінницькій міськраді вжити заходів щодо керівництва кардіоцентру – Ляшко

МОЗ пропонує Вінницькій міськраді вжити заходів щодо керівництва кардіоцентру – Ляшко

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

АМКУ застеріг 160 виробників та імпортерів ліків штучно обмежувати роботу з дистриб’юторами

Медцентр мережі "Добробут" зазнав незначних пошкоджень від нічної ракетної атаки, надає безоплатну допомогу постраждалим

ДП "Електронне здоров’я" запустило реєстри дезінфекційних засобів та харчових добавок на платформі "Дія. Engine"

Затримка з боку постачальника реєстрації закуплених "МЗУ" ще незареєстрованих ліків досі критичне питання – голова "МЗУ"

Послугою безоплатного зубопротезування і стоматдопомоги з початку року скористалися понад 25 тис. захисників

НСЗУ перевірити забезпечення ліками пацієнток з раком молочної залози в 7 лікарнях

Шмигаль: Цього року бюджет на медицину збільшено на понад 13,5 млрд грн

НСЗУ перевірить використання КТ у державних та комунальних клініках

Хірурги з Канади та США в ході 5-ї місії Face the Future Ukraine реконструювали обличчя 26 пораненим українцям

У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА