Інтерфакс-Україна

Медицина

14:04 10.04.2025

Україна має подбати про стабільність власної системи лікарського забезпечення - президент АВЛУ

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Україна має подбати про стабільність власної системи лікарського забезпечення - президент АВЛУ

Україна має зосередити увагу на розвитку внутрішнього виробництва лікарських засобів з огляду на посилення нестабільності на світових ринках і зростання ризиків у сфері постачання імпортних препаратів, вважає президент Асоціації "Виробники ліків України" (АВЛУ) Петро Багрій.

"Ми спостерігаємо тектонічні зміни в глобальній економіці. Запроваджуються нові мита, скасовуються старі, змінюються торговельні політики ключових гравців на ринку. Уже зараз лунають заяви про перенесення фармацевтичного виробництва до США, а логістичні ланцюги залишаються нестабільними. Це напряму впливає на безперебійність економічного та фізичного доступу до лікарських засобів", – сказав Багрій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Він зауважив, що значна частина сировини для виробництва ліків зосереджена в Китаї та Індії, що створює додаткові ризики для глобального фармацевтичного ринку, зокрема для України.

"Сьогодні ніхто не може спрогнозувати, що буде з європейським чи американським ринком, з цінами, з доступністю сировини. В цих умовах Україна має подбати про стабільність власної системи лікарського забезпечення", - наголосив він, додавши, що підтримка вітчизняного виробника – це вже не просто економічна стратегія, а питання національної безпеки.

За словами Багрія, держава має забезпечити належні умови для сталого стабільного розвитку українського фармацевтичного сектору економіки галузі охорони здоров’я, що дозволить зменшити залежність від імпорту і гарантувати пацієнтам доступ до необхідних ліків.

Одним із таких кроків, на переконання експерта, має стати повноцінна імплементація на рівні закону так званого "правила Болар". Це дозволить розробляти та реєструвати в Україні доступні за ціною, ефективні генерики до завершення терміну дії патенту, суттєво прискорить термін виходу української фармпродукції на ринки інших країн, сприятиме збільшенню вітчизняного експортного потенціалу та популяризації України як фармацевтичної держави у світі.

Теги: #ліки #багрій #авлу #виробництво

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