Медицина

13:02 20.02.2025

Фармкомпанії - члени АВЛУ підписали декларацію про зниження цін на ліки

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Фармкомпанії - члени АВЛУ підписали декларацію про зниження цін на ліки

Українські фармацевтичні компанії-члени Асоціації «Виробники ліків України» (АВЛУ), до яких приєднались інші провідні вітчизняні фармацевтичні підприємства, підписали декларацію про зниження цін на лікарські засоби.

Як повідомляє АВЛУ, згідно з декларацією, з 1 березня українські виробники знизять вартість своїх препаратів на 30%. Зменшення цін стосуватиметься 100 найбільш вживаних лікарських засобів.

Ініціатива реалізується на виконання рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

В АВЛУ уточнюють, що зазначене рішення РНБО також передбачає прийняття низки нормативно-правових актів, одним з яких є повноцінна імплементація в національне законодавство «Правила Болар», яке вже давно діє у країнах ЄС.

За прогнозами АВЛУ, імплементація «Правила Болар» дозволить новим та доступним лікам швидше з’являтимуться на ринку, що сприятиме конкуренції та розширенню вибору для пацієнтів.

Разом з тим, в АВЛУ зазначають, що «зниження цін – це непросте рішення, особливо в умовах зростання курсу валют, здорожчання імпорту та логістики».

«Фармацевтичне виробництво критично залежить від зовнішніх ринків: понад 80% сировини для українських ліків закуповується за кордоном. Водночас інвестиції в дослідження та розробку нових препаратів сягають десятків мільйонів доларів щорічно. Попри ці виклики, компанії розуміють свою соціальну відповідальність і готові зробити крок назустріч пацієнтам», – наголосив президент АВЛУ Петро Багрій.

Як повідомлялося, в середу вітчизняні виробники найбільш популярних лікарських засобів підписали декларацію про зниження на 30% цін на 100 найбільш популяних препаратів з 1 березня. Серед підписантів, зокрема, асоціація "Виробники ліків України" (АВЛУ) та фармкомпанії "Фармак", "Борщагівський хімфармзавод" (БХФЗ), "Дарниця", корпорація "Артеріум", Київський вітамінний завод, "Юрія-Фарм", "Інтерхім", "Кусум Фарм" та фармфарбрика "Віола".

До переліку 100 найбільш популярних ліків, які найчастіше купують українці, увійшло 20 позицій фармкомпанії "Дарниця", 17 – "Фармака", 22 - Київського вітамінного заводу, п’ять – "Кусум Фарм", шість - "Юрія-Фарм", вісім – "Артеріума", дві - "Віоли", три – БХФЗ, 10 – "ІнтерХіма".

Раніше уряд на виконання указу президента знизив граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби з 10% до 8%, а також ввів граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 35%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Теги: #ліки #зниження #ціни #авлу #декларація

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