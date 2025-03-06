Медицина

17:02 06.03.2025

"Лікарі без кордонів" фіксують на прифронтових територіях обмежений доступ до медпослуг та брак медперсоналу

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"Лікарі без кордонів" фіксують на прифронтових територіях обмежений доступ до медпослуг та брак медперсоналу
Фото: Олександр Глядєлов, «Лікарі без кордонів» (MSF)

Міжнародна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) фіксують на прифронтових територіях обмежений доступ до медичних послуг, брак медичного персоналу та високу потребу населення в психологічній допомозі, розказав менеджер мобільних клінік MSF Олександр Гонтарєв.

"Мобільні бригади MSF працюють у Краматорській, Лиманській, Святогірській, Слов'янській громадах та частині Харківської області. Роботу ми розпочали у вересні 2022 року. Деякі населені пункти були лише через 2 тижні після деокупації. Ми розуміли, що наша допомога в цих громадах є нагальною", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Гонтарєв повідомив, що наразі на прифронтових територіях працюють чотири мобільні бригади, кожна з яких складається з лікаря загальної практики, медсестри, психолога, соціального працівника та додаткового гінеколога, який виїжджає в усі населені пункти.

Гонтарєв зазначив, що наразі всі медичні команди MSF бачать кілька важливих проблем у прифронтових містах і селах України. Серед них, зокрема, обмежений доступ до медичних послуг через пошкоджені або повністю зруйновані медичні заклади.

"Люди просто не мають можливості отримати необхідну медичну допомогу. Саме тому були створені мобільні клініки "Лікарів без кордонів" і команди, які в них працюють", - сказав він.

Крім того, за словами Гонтарєва, на прифронтових територіях відчувається брак медичного персоналу та обладнання через руйнування багатьох медичних установ, а також переїзд медичного персоналу в інші регіони країни.

Гонтарєв зазначив також високу потребу населення в психологічній підтримці.

"Хронічний стрес, спричинений військовими діями, що тривають, призводить до погіршення психологічного стану місцевого населення. Потрібні програми підтримки", - сказав він.

За його совами, команди мобільних клінік MSF з вересня 2022 року надали близько 30 тис. індивідуальних і групових психологічних консультацій.

"Найпоширеніші симптоми, з якими звертаються до наших психологів, - хронічний стрес, тривога, панічні атаки, проблеми зі сном, безсоння у дорослих, страх гучних звуків, втрата апетиту, а також нічне нетримання сечі (енурез) і нічні кошмари у дітей", - сказав він.

Крім того, Гонтарєв закцентував на проблемі забезпечення місцевого населення медикаментами.

"Через руйнування аптек і логістичних ланцюгів доставляння ми бачимо дефіцит ліків і медичних засобів. Наші мобільні клініки постійно привозять у міста, що знаходяться відносно неподалік, набори медикаментів для лікування хронічних неінфекційних захворювань, таких як хвороби серця, щитоподібної залози, гіпертонія та діабет, для пацієнтів, які потребували ліків", - сказав він.

Теги: #прифронтові_території #лікарі_без_кордонів

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