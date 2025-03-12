Медицина

21:45 12.03.2025

Citi Ukraine надав грант $0,9 млн Фонду Unbroken

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Citi Ukraine надав грант Благодійному фонду Unbroken ("Незламні") у розмірі $900 тис., які були використані для придбання сучасного мікроскопу Arveo8 GLOW400 для нейрохірургічних операцій, йдеться у пресрелізі фонду.

"Таке високоточне обладнання дозволить лікарям проводити складні операції з видалення небезпечних осколків у головному й спинному мозку, а також при лікуванні пухлин головного мозку. Протягом року мікроскоп допоможе у проведенні 250 нейрохіругічних операцій", – зазначено в інформації.

Пацієнти зможуть отримати необхідну допомогу в Національному реабілітаційному центрі (НРЦ) Unbroken на базі Лікарні святого Луки Першого медобʼєднання Львова.

За словами голови правління українського Сітібанк Александра МакУортера, підтримка медицини є одним із ключових завдань Citi в Україні.

Виконавчий директор Фонду Unbroken Олександр Кобзарев додав, що співфінансування цьому проєкту надала Meest Foundation.

Згідно із релізом, з лютого 2022 року Citi та Citi Foundation пожертвували понад $6,5 млн на підтримку гуманітарних ініціатив, включаючи відновлення шкіл, надання юридичних та психологічних консультацій жінкам, а також допомогу українським біженцям у пошуку безпечних притулків в інших країнах.

Citi Україна входить до складу Citigroup, одного з чотирьох найбільших банків США за розміром активів, та обслуговує майже 500 клієнтів, у тому числі державний сектор, транснаціональні корпорації, провідні українські компанії та іноземних інвесторів, які бажають інвестувати в український ринок.

За даними НБУ, Сітібанк на початок цього року із загальними активами 85,8 млрд грн займав 12 позицію на ринку за цим показником серед 61 банку.

Фонд Unbroken є благодійною організацією, що спеціалізується на залученні коштів для допомоги постраждалим від війни та забезпечує фінансову підтримку НРЦ Unbroken.

Теги: #unbroken_ukraine

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