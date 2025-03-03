AbbVie вийде на ринок препаратів від ожиріння через угоду з Gubra на $2,2 млрд

Американська AbbVie Inc. підписала ліцензійну угоду на розробку та комерціалізацію препарату від ожиріння нового покоління данської біотехнологічної компанії Gubra A/S.

Загальна сума угоди, яка дасть змогу AbbVie стати конкурентом для нинішніх лідерів ринку Eli Lilly & Co. і Novo Nordisk A/S, становитиме понад $2,2 млрд.

Як ідеться у пресрелізі AbbVie, компанія виплатить Gubra $350 млн авансом і ще $1,875 млрд у вигляді додаткової винагороди після проходження певних етапів у розробці, комерціалізації та продажах.

Наразі препарат від ожиріння Gubra перебуває на першій фазі клінічних випробувань.

Згідно з прогнозом аналітиків Goldman Sachs, обсяг світового ринку препаратів від ожиріння досягне $130 млрд до 2030 року.

Акції AbbVie стабільні на попередніх торгах у понеділок, вартість паперів Gubra підскочила на 18,4%.