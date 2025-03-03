Медицина

15:46 03.03.2025

AbbVie вийде на ринок препаратів від ожиріння через угоду з Gubra на $2,2 млрд

1 хв читати

Американська AbbVie Inc. підписала ліцензійну угоду на розробку та комерціалізацію препарату від ожиріння нового покоління данської біотехнологічної компанії Gubra A/S.

Загальна сума угоди, яка дасть змогу AbbVie стати конкурентом для нинішніх лідерів ринку Eli Lilly & Co. і Novo Nordisk A/S, становитиме понад $2,2 млрд.

Як ідеться у пресрелізі AbbVie, компанія виплатить Gubra $350 млн авансом і ще $1,875 млрд у вигляді додаткової винагороди після проходження певних етапів у розробці, комерціалізації та продажах.

Наразі препарат від ожиріння Gubra перебуває на першій фазі клінічних випробувань.

Згідно з прогнозом аналітиків Goldman Sachs, обсяг світового ринку препаратів від ожиріння досягне $130 млрд до 2030 року.

Акції AbbVie стабільні на попередніх торгах у понеділок, вартість паперів Gubra підскочила на 18,4%.

ВАЖЛИВЕ

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо зниження на 30% з 1 березня цін на найбільш затребувані ліки

В Україні дозволено бронювати 100% медпрацівників державних та комунальних медзакладів

В Україні фіксують зростання захворюваності на кашлюк дітей першого року життя - експерт

ОСТАННЄ

Уряд запровадив верифікацію перебування лікарів "первинки" за кордоном

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

МВС вивчає пропозицію аптек прибрати вимогу окремого приміщення для зберігання наркотичних препаратів – Радуцький

Президент підписав закон, спрямований на забезпечення доступності ліків для населення — основні положення

МОЗ домовився з виробниками про зниження цін ще на більш як 100 препаратів

Представники фармринку зустрілись з Верещук: Обговорили ризики нового регулювання

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

Рада підтримала в 1-му читанні законопроєкт про скасування автоматичного продовження патентів на ліки під час війни

Статус інвалідності зможуть отримати люди, які пережили полон та незаконне ув’язнення внаслідок війни

Середній показник безвідмовної робот ЦБД ЕСОЗ впродовж 2024 р. складав 99,8% - ДП "Електронне здоров'я"

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА