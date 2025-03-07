Кабмін розподілив 3,3 млрд грн на проєкти відбудови та розвитку у сфері медицини

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Кабінет міністрів України розподілив 3,3 млрд грн на проєкти відбудови та розвитку у сфері медицини, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ще одним пріоритетом відновлення для нас є сфера охорони здоров'я. За останні три роки ми відновили повністю або частково майже 1000 медичних закладів. Сьогодні розподіляємо ще 3,3 млрд грн для особливо важливих проєктів у сфері медицини", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, за його словами, кошти підуть на відновлення НДСЛ "Охматдит", на Інститут раку, Центр ендокринної хірургії, Дитячу кардіологію (всі – Київ), на розвиток університетської медицини та інші проєкти.

"Розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій. Це означає, що проєкти мають дуже високий позитивний ефект для громад та готові до реалізації", - додав він.