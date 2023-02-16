Мобільні медбригади ТЧХУ надають населенню психологічну допомогу

Члени мобільних медичних бригад Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) надали населенню понад 25 тисяч консультацій щодо психологічної допомоги.

"189 представників мобільних медичних бригад Червоного Хреста України, які пройшли тренінг з першої психологічної допомоги, надали понад 25 тисяч консультацій населенню", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Як розповіли у ТЧХУ, окрім психологічної допомоги, мешканці віддалених районів, де доступ до амбулаторій та лікарень складний чи зовсім відсутній, мають можливість отримати безкоштовну кваліфіковану медичну допомогу, консультацію лікаря.

За останні два місяці підтримку, зокрема психологічну, надано людям у Рівненській, Волинській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернівецькій та Львівській областях.

Навчання представників мобільних медичних бригад ТЧХУ відбувалося у рамках програми #EU4Health.