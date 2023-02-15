Медицина

19:13 15.02.2023

"Добробут" запускає програму безкоштовних операцій для військових зі складними переломами

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"Добробут" запускає програму безкоштовних операцій для військових зі складними переломами

Медична мережа "Добробут" запустила програму безкоштовних операцій із застосуванням імплантів для металоостеосинтезу для військовослужбовців, які дістали травм під час бойових дій.

Як повідомляється в пресрелізі мережі, за підтримки партнерів лікарі "Добробуту" щомісяця проводитимуть чотири безоплатні операції з застосуванням імплантів для металоостеосинтезу. Програма триватиме до 20 червня 2023 року.

Операції виконуватимуть мультидисциплінарні команди "Добробуту", зокрема, до лікування пацієнтів зі складними переломами залучатимуться хірурги, травматологи, мікрохірурги, ангіохірурги, пластичні хірурги та інші фахівці.

При цьому уточнюється, що програму буде реалізовано за підтримки міжнародного благодійного фонду Direct Relief. Титанові набори для металоостеосинтезу на безоплатній основі надають Travmamed та Implants, медикаменти та лабораторні дослідження для пацієнтів покриває благодійний фонд "Фонд Добробут".

У 2022 році лікувально-діагностичний центр "Добробут" виконав близько 200 таких операцій.

Металоостеосинтез (МОС) є сучасним стандартом лікування складних ушкоджень кісток при переломах кінцівок, кісток таза, ключиць. До набору для МОС входять титанові пластини, стрижні та спиці – хірурги закріплюють їх на кісткових уламках і в такий спосіб відновлюють єдність кісток. Застосування цієї технології дає змогу пацієнту максимально відновлювати функціональність після складних осколкових пошкоджень і переломів, а також сприяє загоєнню та стимулює зрощування кісток.

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії - 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія і аптеки. Медцентри мережі надають послуги для дітей і дорослих більше ніж за 75 напрямами. Щороку спеціалісти "Добробуту" виконують більше ніж 7 тис. операцій. У мережі працює понад 2800 працівників.

Мережа співпрацює з низкою міжнародних благодійних організацій: Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також із благодійним фондом "Добробут", заснованим клінікою.

Від початку повномасштабної війни фонд "Добробут" надав українцям медичну допомогу більше ніж на 16 млн грн.

Теги: #перелом #клініка #операції

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