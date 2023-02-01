Мобільні медбригади ТЧХУ допомагають мешканцям віддалених населених пунктів Вінницької області

Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) за півроку надали медичні послуги понад 3 тисячам мешканців населених пунктів Вінницької області.

"Шість бригад виїжджають до населених пунктів області, де обмежений або зовсім відсутній доступ до медичної допомоги… З липня до грудня 2022 року було здійснено 139 виїздів до 131 населеного пункту, надано понад 6 000 послуг для 1 004 внутрішньо переміщених осіб та 2 065 місцевих жителів", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у Фейсбуці.

Мобільні медичні бригади курсують із Вінниці до Барської, Літинської, Козятинської, Ладижинської, Краснопільської територіальних громад.

"Від липня щотижня наші мобільні бригади виїжджають у найвіддаленіші населені пункти Вінничини. Наша діяльність направлена на підсилення первинної ланки медичної допомоги. Завдяки партнерству з Італійським Червоним Хрестом ми маємо змогу провести вичерпний огляд пацієнтів, включаючи електрокардіографію та УЗ-діагностику, визначити рівень цукру та видати призначені ліки", - розповів медичний координатор програми мобільних медичних бригад ТЧХУ у Вінницькій області Андрій Блажко.

Джерело:

https://redcross.org.ua/news/2023/01/43745/?fbclid=IwAR2GvLWWJ_QVyVAjIqxR1b8g6a3JDnuHzJCQLRt4uoFHI42_DZir70HcjJo