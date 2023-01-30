Українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном – МОЗ

Українці у період дії воєнного стану мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Роз'яснюючи положення ухваленої урядом 27 січня постанови про внесення змін до Правил перетину державного кордону громадянами України, відомство зазначає, що для лікування за кордоном можуть отримувати направлення пацієнти, медична та реабілітаційна допомога яким може надаватися за межами держави.

Перелік критеріїв для відправки на лікування за кордон визначено наказом МОЗ від 5 квітня 2022 року.

"Як і раніше, якщо пацієнти потребують тривалої чи дорогої медичної допомоги, а також отримання медичних послуг, надання яких наразі в Україні значно обмежене через повномасштабну війну, вони можуть виїжджати на лікування за межі держави", - уточнюють у МОЗ.

У відомстві зазначають, що перепустка через державний кордон громадян, які виїжджають для лікування за кордон, здійснюється за наявності документів, що підтверджують право на виїзд та в'їзд в Україну, та на підставі листа міністра охорони здоров'я України про узгоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров'я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

"Направлення за кордон на лікування в період воєнного стану потрібний для того, щоб розвантажити нашу медичну систему та направляти пацієнтів, які потребують тривалого та дорогого лікування, за кордон, а також для отримання тих послуг, які ми не можемо забезпечити через воєнний стан у країні", - повідомляє відомство.

Відповідність критеріям направлення за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується заповненою лікарем закладу охорони здоров'я формою. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня споріднення – батьки, чоловік чи дружина, діти, зокрема усиновлені.

МОЗ уточнює, що партнерами проєкту медичної евакуації структури ЄС, зокрема, директорат DG SANTE та DG ECHO, які допомагають та фінансують програми медичної евакуації.

Пошук закордонних медичних закладів для лікування громадян України здійснюється через платформу Early Warning and Response System (EWRS).