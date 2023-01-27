Із початку року від COVID-19 в Україні померли до 180 осіб - Кузін

В Україні з початку 2023 року від COVID-19 померли близько 180 осіб, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"У середньому щотижня ми спостерігаємо приблизно однакові цифри: показники зі смертності від 40 до 70 випадків протягом тижня, госпіталізація на рівні до 3000. Отже, з початку року загалом було госпіталізовано 12-15 тис. пацієнтів із COVID-19, померли близько 140-180 осіб", - сказав він на брифінгу у п'ятницю.

При цьому, за словами Кузіна, наразі спостерігається поступове зростання кількості випадків COVID-19, пов'язане "із сезонними елементами".

"Підйом захворюваності спостерігатиметься майже до середини або навіть до кінця лютого, перші ознаки зниження ми маємо зафіксувати починаючи з травня", - сказав він.

Кузін також відзначив зростання захворюваності на COVID-19 серед дітей.