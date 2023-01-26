Франція у квітні передасть Україні другу ДНК-лабораторію

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна анонсувала передачу Україні у квітні 2023 року ДНК-лабораторії, необхідної для збирання доказів злочинів РФ.

"Дуже важливо, щоб воєнні злочини були покарані, тому ми допомагаємо українському правосуддю в розслідуванні злочинів. У квітні цього року буде доставлено другу ДНК-лабораторію", - сказала вона на спільній пресконференції з Дмитром Кулебою в Одесі у четвер.

Колонна також зазначила, що Франція та Україна продовжують співпрацю зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Ми вважаємо, що паралельно із наявними судовими інституціями важливо створити гібридну інстанцію, спеціальний суд. Для нас велика честь, що ми увійшли до Core Group, яка сьогодні зібралася у Празі", - наголосила вона.