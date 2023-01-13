Необхідно розгорнути додаткові реанімаційні місця в неонатальних центрах на заході України через міграцію - експерт

У західних областях через значну міграцію населення необхідно розгортати додаткові реанімаційні місця в неонатальних центрах, вважає президент Асоціації неонатологів України, заступник директора з перинатології ГУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН" Тетяна Знаменська.

"Наразі велике навантаження йде на Луцьк, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль та Ужгород. У цих містах необхідно розгортати додаткові реанімаційні місця. Якщо раніше в реанімації вони мали дев'ять місць, то зараз їх потрібно 18. Це дороге задоволення. Лише в Луцьку за дев'ять місяців було 7 тис. пологів, у Львівській області – 14 тис., тоді як до війни 1,5–2 тис. Така сама ситуація у Львові, зараз там 250 жінок, яким потрібен специфічний медичний супровід”, - сказала вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Знаменська зазначила, що можливості для розширення неонатальних центрів західних областей України, зокрема, підкріплюються тим, що до цих регіонів поїхали лікарі з Донецька, Луганська, Краматорська.

"Наше завдання – знайти кошти та розгорнути додаткові місця", - наголосила вона.

Крім того, за словами Знаменської, наразі гостро постає питання закупівлі обладнання для прифронтових регіонів. "Найбільше турбують Суми, Миколаїв, Одеса та Запоріжжя", - сказала вона.

Водночас, за словами Знаменської, "за час війни дитяча смертність (кількість випадків смерті дітей у віці до одного року на 1000 народжених живими - ІФ) зросла до 8%, до війни показник був 6,7%".

Коментуючи забезпечення неонатальних центрів лікарськими засобами, Знаменська наголосила, що "ситуація трагічна".

"Головні лікарі змушені вирішувати надважкі питання медичного забезпечення закладів в умовах війни. Постає питання, чи варто закуповувати ті чи ті ліки - бюджет лікарень різко обмежений. Звісно, кожен лікар рахує кошти і не завжди купує необхідне. Це велика біда, бо від якості препарату залежить життя кожної дитини", - сказала вона.

За її даними, нині в Україні функціонують 19 перинатальних центрів, які на 80% оснащені найновішим обладнанням, та 114 відділень інтенсивної терапії новонароджених.

Знаменська зазначила, що з початком активних бойових дій лікарі фіксують зниження загальної кількості пологів. Зокрема за дев’ять місяці. 2022 року було проведено близько 152 тис. пологів, що на 36 тисяч менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Водночас у перші місяці повномасштабного вторгнення відзначалося зниження кількості пологів через переміщення вагітних жінок у безпечніші місця за межами України.

Водночас протягом дев'яти місяців 2022 року кількість передчасних пологів в Україні перевищила 9 тис., що практично на 2 тис. менше, ніж роком раніше.

"Це без інформації щодо Луганської та Херсонської областей, оскільки в луганському регіоні знищено 100% лікарень, зокрема пологові будинки та перинатальний центр, а Херсонська область перебувала в окупації", - уточнила Знаменська.

Вона також повідомила, що значну допомогу українським неонатологам надають іноземні колеги та благодійники.

"Польська місія закупила обладнання на EUR250 тис. Усе залишили у Львові, Тернополі, Ужгороді та Івано-Франківську - ми реально розуміли, що воно там потрібне. Британська компанія Crown Agents передала інкубатори, ШВЛ, апарати штучної вентиляції легень, монітори, відсмоктувачі, велику кількість обладнання, без якого ми не можемо працювати. Ці пункти були профінансовані Christian Aid та Jersey Overseas Aid. Також триває робота з Польщею. Уже обрано 10 клінік, які отримають реанімаційне обладнання", - повідомила експерт.