Обвинувачене у фальсифікації ліків подружжя у суді знову попросило про відведення судді – пацієнти

Обвинувачене у фальсифікації ліків подружжя в суді в черговий раз попросило відведення судді, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пацієнтській спільноті організації "Жінки проти раку".

При цьому уточнюється, що під час засідання суду в Києві в середу підсудне подружжя Павло Бондаренко та Олена Громова вкотре звернулося із заявою про відведення судді, і суд його узгодив.

"Тепер чекаємо на призначення судді", - констатували представники спільноти.

Організація нагадала, що однією з постраждалих від дій фальсифікаторів є пацієнтка з раком легень, що входить до спільноти.

Потерпілими у справі проходять 13 міжнародних фармкомпаній, препарати яких були фальсифікованими. Фальсифікат кустарним способом виробляли в Україні та продавали у 18 країнах, зокрема в Туреччині, Індії, США, Росії, Білорусі.

Як повідомлялося, у 2020 році двоє громадян України зізналися в контрабанді в США підроблених ліків від онкозахворювань і гепатиту, очікують на вирок.

Керівник групи прокурорів офісу генпрокурора України Валерій Зимогляд, який веде це розслідування у справі про фальсифікацію ліків, повідомив тоді агентству "Інтерфакс-Україна", що йшлося про керівника фонду "Здорова нація" (Healthy Nation) Максима Ненадова та його співробітника Володимира Ніколаєнка. Обидва також були підозрюваними у масштабній кримінальній справі, що розслідується Головним слідчим управлінням Нацполіції під керівництвом Офісу Генерального прокурора в Україні, про фальсифікацію 24 дорогих препаратів для лікування онкологічних захворювань (зокрема кітруди), туберкульозу, гепатиту С та В, ВІЛ та інших захворювань.

Препарати випускали партіями від 1000 до 5-6 тис. упаковок. Ціна, за якою реалізовувалися ліки, сягала кількох тисяч доларів за упаковку. До злочинної групи входило ще п'ять осіб, які були затримані в Україні. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді затримання під вартою, але їх було випущено під заставу від 3 млн грн.