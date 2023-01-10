Медицина

14:15 10.01.2023

МОЗ планує запустити пілотний проєкт обміну медданими з клініками Польщі

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МОЗ планує запустити пілотний проєкт обміну медданими з клініками Польщі

 Міністерство охорони здоров'я планує запустити пілотний проєкт обміну медичними даними з клініками Польщі.

"Ми контактуємо з нашими колегами з Польщі, щоб у пілотному режимі запровадити обмін медичними даними між двома країнами", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у МОЗ із посиланням на заступницю міністра Марію Карчевич.

За її словами, завдяки такому обміну українці, які перебувають у Польщі, зможуть мати доступ до своєї електронної медичної картки. Таку саму можливість матимуть і громадяни Польщі в Україні.

При цьому термінів реалізації проєкту Карчевич не уточнила.

Крім цього, заступниця міністра повідомила, що МОЗ наразі розробляє електронні рішення щодо реабілітації та рішення, які стосуються донорства крові.

"Це вимоги часу й актуальні проєкти", - наголосила Карчевич.

Теги: #моз #польща

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