Медицина

16:27 29.12.2022

У ЄС обговорюють координацію дій країн Союзу у зв'язку із хвилею заражень COVID-19 у Китаї

1 хв читати
У ЄС обговорюють координацію дій країн Союзу у зв'язку із хвилею заражень COVID-19 у Китаї

Європейська комісія скликала у четвер позапланову нараду комітету ЄС з охорони здоров'я з метою координувати дії інститутів Союзу та його держав-членів у зв'язку з відмовою КНР від політики "нульової терпимості" до COVID-19, повідомила газета Le Figaro.

За її даними, представники міністерств охорони здоров'я 27 країн ЄС зібралися в Брюсселі, щоб обговорити "можливі заходи у рамках скоординованого підходу" держав блоку "у світлі ситуації з пандемією в Китаї", де спостерігається значне зростання заражень коронавірусною інфекцією.

Розмах цього спалаху COVID-19 стривожив владу багатьох країн. США, Індія, Італія, Японія посилили правила прибуття пасажирів із Китаю.

Президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати найближчими днями "заходи захисту французів у цьому контексті", також повідомили в Єлисейському палаці.

З 2020 року Китай дотримувався політики "нульової толерантності" до COVID-19, що означає з метою обмеження поширення вірусу застосування таких заходів, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт з інфікованими людьми.

Однак раніше в грудні влада Китаю скасувала низку обмежень, ухвалених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань та випадків летального результату.

Теги: #китай #європа #коронавірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 29.12.2022
Велика Британія розгляне можливість запровадження обов'язкового тестування на COVID-19 для тих, хто приїжджає з Китаю

Велика Британія розгляне можливість запровадження обов'язкового тестування на COVID-19 для тих, хто приїжджає з Китаю

06:48 29.12.2022
США та Італія вимагатимуть від тих, хто прибуває з КНР, складати тести на COVID-19

США та Італія вимагатимуть від тих, хто прибуває з КНР, складати тести на COVID-19

21:12 26.12.2022
У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження

У Китаї пом'якшать із 8 січня антиковідні обмеження

07:11 26.12.2022
Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

Більшість китайців вважають, що розвиток відносин із РФ має бути пріоритетом зовнішньої політики КНР

20:02 25.12.2022
Китай у 2023 році поглиблюватиме співпрацю з Росією

Китай у 2023 році поглиблюватиме співпрацю з Росією

16:53 25.12.2022
Війська Китаю провели маневри в морі і в повітряному просторі біля Тайваню

Війська Китаю провели маневри в морі і в повітряному просторі біля Тайваню

15:42 25.12.2022
В ЄС частково відновилися обсяги турпоїздок, що впали через ковід - Євростат

В ЄС частково відновилися обсяги турпоїздок, що впали через ковід - Євростат

13:51 25.12.2022
У китайській провінції Чжецзян виявляють за добу понад 1 млн випадків коронавірусу

У китайській провінції Чжецзян виявляють за добу понад 1 млн випадків коронавірусу

13:31 25.12.2022
Національна комісія охорони здоров'я Китаю вирішила не оприлюднювати щоденну статистику щодо COVID-19 - ЗМІ

Національна комісія охорони здоров'я Китаю вирішила не оприлюднювати щоденну статистику щодо COVID-19 - ЗМІ

08:38 23.12.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 655,9 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 655,9 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

ОСТАННЄ

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

UNFPA та ЄС передали українським пологовим будинкам і лікарням 56 тонн санітарно-гігієнічних наборів для жінок

"Епіцентр" передав МОЗ чергову партію з десяти реанімобілів

Медустанови Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей отримають генератори, передані Казахстаном

Кабмін звільнив двох заступників міністра охорони здоров'я

В Україні через війну повністю зруйновано 163 медзаклади

ДП МЗУ у рамках ініціативи UNITED24 закупили 13 броньованих автомобілів для військових медиків

Учені з'ясували причини тривалої втрати нюху після COVID-19

У Львівській області з'явиться спецклініка Superhumans із протезування та реконструкції

Медмережа "Добробут" поновила безоплатну хірургічну допомогу та стаціонарне лікування для деяких категорій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА