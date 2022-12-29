У ЄС обговорюють координацію дій країн Союзу у зв'язку із хвилею заражень COVID-19 у Китаї

Європейська комісія скликала у четвер позапланову нараду комітету ЄС з охорони здоров'я з метою координувати дії інститутів Союзу та його держав-членів у зв'язку з відмовою КНР від політики "нульової терпимості" до COVID-19, повідомила газета Le Figaro.

За її даними, представники міністерств охорони здоров'я 27 країн ЄС зібралися в Брюсселі, щоб обговорити "можливі заходи у рамках скоординованого підходу" держав блоку "у світлі ситуації з пандемією в Китаї", де спостерігається значне зростання заражень коронавірусною інфекцією.

Розмах цього спалаху COVID-19 стривожив владу багатьох країн. США, Індія, Італія, Японія посилили правила прибуття пасажирів із Китаю.

Президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати найближчими днями "заходи захисту французів у цьому контексті", також повідомили в Єлисейському палаці.

З 2020 року Китай дотримувався політики "нульової толерантності" до COVID-19, що означає з метою обмеження поширення вірусу застосування таких заходів, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт з інфікованими людьми.

Однак раніше в грудні влада Китаю скасувала низку обмежень, ухвалених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань та випадків летального результату.