Медицина

11:48 29.12.2022

У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

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У Херсоні внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено будівлю обласного кардіодиспансеру, постраждали дві особи

Унаслідок ворожого ракетного обстрілу у четвер у Херсоні було пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер, постраждали дві особи, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер. Постраждало двоє людей – охоронець та працівник котельні", - написав Янушевич у своєму телеграм-каналі.

Як уточнив голова ОВА, у будівлі кардіоцентру зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

 

Теги: #херсон #обстріли #медзаклади

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