У Львівській області з'явиться спецклініка Superhumans із протезування та реконструкції

Спеціалізована клініка з протезування та реконструкції Superhumans, призначена для повоєнної реабілітації на безкоштовній основі для українських громадян, з'явиться у Львівській області шляхом модернізації однієї з місцевих лікарень, повідомила перша леді України Олена Зеленська.

Наразі у приміщенні майбутньої клініки триває активна фаза ремонтних робіт, повідомляє пресслужба президента.

Клініка Superhumans фокусуватиметься на протезуванні для дорослих та дітей, хірургічних операціях з реконструкції та відновлення понівечених частин тіла, зокрема обличчя, а також лікуванні посттравматичного стресового розладу.

Медичні послуги, які надаються Superhumans, будуть безкоштовними для українців – і військових, і цивільних. У клініці буде 100 ліжок, дві операційні, лабораторія з виготовлення протезів та фізіотерапевтичне відділення.

У реабілітаційному корпусі буде унікальна для України можливість поєднання процедур – водних та звичайних. У центрі, обладнаному великим басейном, пацієнтові запропонують комплексні системи вправ, які допоможуть якнайшвидше відновити моторику кінцівок і повернутися до самостійного життя.

"Цей безпрецедентний для України заклад має повністю відновлювати українців після пережитого під час війни. Повертати те, що намагався відібрати агресор – здоров’я, спроможність, можливості. Нині заради цього ми відправляємо наших травмованих співвітчизників за кордон. Але незабаром усі найкращі світові практики будуть доступні в Україні", - заявила Зеленська.

Над запуском лабораторії з виробництва протезів із Superhumans працює німецька компанія з більш ніж сторічною історією Ottobock – флагман технологій для виготовлення різних видів протезів, ортезів та екзоскелетів. Консультації щодо ефективного та доступного початку власного виробництва протезів команді також надає компанія Ossur – провідний виробник біонічних та інших протезів з Ісландії. До підготовки приміщення для майбутнього реабілітаційного корпусу до ремонту приєдналися волонтери.

Між Superhumans та Міністерством охорони здоров'я підписано меморандум про співпрацю. Голова МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що спільна мета – надати українцям, які отримали травми війни, найкращу світову експертизу.

До роботи над проєктом залучено зіркову команду амбасадорів, зокрема Monatik, Андрій Данилко та Масі Найєм, До команди проекту приєднався медичний директор Андрій Віленський – педіатр, який багато років очолював та керував приватними медичними клініками. Міжнародними послами проєкту стали рок-зірка Стінг та його дружина, кінорежисер та активістка Труді Стайлер, CEO та президент фонду родини Річарда Бренсона Virgin Unite Жан Оельванг, актор Лієв Шрайбер, відомий американський винахідник та інноватор, засновник компанії Not Impossible.

Проєкт створюється за ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один його засновник – Філіпп Грушко. СЕО Superhumans - Ольга Руднєва, багаторічний керівник благодійного фонду "АнтиСНІД" в Україні.