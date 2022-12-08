Медицина

09:02 08.12.2022

Захворюваність і смертність від COVID-19 у світі продовжують знижуватись

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Захворюваність і смертність від COVID-19 у світі продовжують знижуватись

Захворюваність на коронавірус COVID-19 у світі за тиждень знизилася на 3%, смертність - на 17%, йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У період з 28 листопада до 4 грудня захворюваність на коронавірус знизилася у всіх регіонах, окрім американського, там вона зросла на 14%. Найбільше падіння кількості захворювань зафіксували в Африці (на 78%) та Південно-Східній Азії (на 27%).

Загалом за тиждень у всьому світі було виявлено близько 2,9 млн нових випадків зараження коронавірусом.

Кількість смертей від COVID-19 за тиждень дещо зросла тільки в Південно-Східній Азії (на 3%), в решті регіонів було зафіксовано спад. Найбільше зниження числа летальних наслідків виявили в Африці (на 83%) та Східному Середземномор'ї (на 33%).

Загалом за тиждень зафіксовано близько 7,8 тис. викликаних COVID-19 смертей у всьому світі.

За весь період пандемії у світі виявлено понад 647,9 млн випадків зараження коронавірусом та близько 6,6 млн смертей від наслідків захворювання.

 

 

Теги: #світ #вооз #ситуація #коронавірус

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