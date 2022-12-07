Україна вже повністю або частково відновила близько 300 об'єктів медичної інфраструктури – заступник міністра Боруховський

Україна вже повністю або частково відновила близько 300 пошкоджених агресором об'єктів медичної інфраструктури, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Богдан Боруховський.

"Ми маємо досить велику кількість відновлених об'єктів, близько 300 об'єктів відновлено повністю або частково", - сказав він в ефірі телеканалу "Суспільний" у середу.

За словами Боруховського, насамперед ліквідують фізичні пошкодження, наприклад вибиті вікна та двері.

Він уточнив, що станом на ранок середи в Україні внаслідок агресії РФ пошкоджено 1154 об'єкти медичної інфраструктури, 144 зруйновано повністю.

Крім того, Боруховський повідомив, що з початку 2022 року МОЗ скоординувало постачання близько 6 тис. одиниць медичної техніки.