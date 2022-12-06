МОЗ рекомендує ОВА розглянути питання про зупинення планових операцій через загрозу блекаутів
МОЗ рекомендує обласним військовим адміністраціям (ОВА) розглянути питання про зупинення планових операцій через загрозу блекаутів.
"Обласним військовим адміністраціям рекомендується розглянути питання про зупинення планових операцій", - повідомляє відомство на своєму сайті.
У МОЗ уточнюють, що в рамках підготовки системи охорони здоров'я до можливого додаткового навантаження, пов'язаного з можливим знеструмленням, тимчасово зупиняються планові операції, які не потребують негайного втручання, та планова госпіталізація.
"Вони будуть проведені за стабілізації ситуації з енергопостачанням і, відповідно, можливістю забезпечити необхідною медичною допомогою на належному рівні більше пацієнтів", - уточнює МОЗ.
МОЗ зазначає, що рішення про плановість чи ургентність операції може приймати виключно лікар.
У відомстві уточнюють, що через загрозу блекауту МОЗ вже розробило для медзакладів алгоритм дій із підготовки та реагування на можливе припинення енерго-, водо- та теплопостачання, зокрема алгоритм забезпечення необхідної допомоги пацієнтам у невідкладних станах.
"Екстренні втручання та термінові операції проводитимуться у визначені терміни", - наголошує відомство.
При цьому МОЗ повідомляє, що можливе зменшення пацієнтів не вплине на оплату клінікам за контактами з НСЗУ, оскільки у 2023 році на період шести місяців передбачено оплату так званого глобального бюджету, в рамках якого лікарні стабільно отримуватимуть частину коштів за договором, незалежно від того, скільки пацієнтів вони пролікували.