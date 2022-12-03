Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть за відсутності електропостачання

Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і будуть працювати за цілковитої відсутності електропостачання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Працюватиме і частина аптек приватних мереж. Інформацію будемо оперативно оновлювати", - написав він у телеграм-каналі.

Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні.

"Лікувально-діагностичні послуги домашні вихованці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", - повідомив мер.

Також продовжить працювати Служба обліку та реєстрації тварин, що входить до складу комунального підприємства.