Медицина

15:03 03.12.2022

Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть за відсутності електропостачання

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Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть за відсутності електропостачання

Аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і будуть працювати за цілковитої відсутності електропостачання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Працюватиме і частина аптек приватних мереж. Інформацію будемо оперативно оновлювати", - написав він у телеграм-каналі.

Кваліфіковану ветеринарну допомогу домашнім тваринам в умовах відсутності електропостачання надаватимуть комунальні ветлікарні.

"Лікувально-діагностичні послуги домашні вихованці киян зможуть отримати у ветеринарних лікарнях, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", - повідомив мер.

Також продовжить працювати Служба обліку та реєстрації тварин, що входить до складу комунального підприємства.

Теги: #аптеки #київ #ветеринар

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