Медицина

14:49 02.12.2022

В Україні через війну дощенту зруйновано 143 об'єкти медичної інфраструктури – Ляшко

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В Україні через війну дощенту зруйновано 143 об'єкти медичної інфраструктури – Ляшко

 В Україні через війну повністю зруйновано і не підлягають відновленню 143 об'єкти медичної інфраструктури, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Якщо ми говоримо про медзаклади, то у нас понад 1250 об'єктів у медзакладах пошкоджено. Якщо ми говоримо про повністю зруйновані, то 143 об'єкти зруйновані та відновленню не підлягають", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1" у п'ятницю.

Ляшко уточнив, що об'єктами вважаються як ФАП, так і центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), корпуси лікарні та лікарні повністю.

Міністр також зазначив, що йдеться про території, до яких МОЗ має доступ.

"Ми не маємо доступу до низки територій, наприклад, не знаємо точно ступінь руйнувань у Маріуполі чи Донецькій та Луганській областях", - сказав він.

Коментуючи вартість відновлення зруйнованої агресором медичної інфраструктури, Ляшко зазначив, що Світовий банк на сьогодні оцінює її у $26 млрд, при цьому, за оцінками МОЗ, згідно з нормами кошторисної вартості будівництва на 2021 рік вона перевищує 25 млрд грн.

"Це лише для того, щоб повернути до того стану, який був", - сказав він.

За словами міністра, наразі "багато зруйнованих ЦПМСД, але важчими наслідками є руйнування стаціонарних лікарень, тому що в них встановлено більш дороге обладнання".

Теги: #моз #війна #разрушения

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