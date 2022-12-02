Медицина

14:12 02.12.2022

Жодного летального випадку через відключення медапаратури у блекаут в українських лікарнях не було – Ляшко

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Жодного летального випадку через відключення медапаратури у блекаут в українських лікарнях не було – Ляшко

 Жодного летального випадку через відключення медичної апаратури життєзабезпечення, спричиненого блекаутом, в українських лікарнях не було, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Жодного летального випадку внаслідок відключення електроживлення, коли б людина відключилася від систем життєзабезпечення, у лікарнях з 12 жовтня в Україні не зареєстровано", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1" у п'ятницю.

Водночас, коментуючи забезпечення лікарень генераторами, Ляшко зазначив, що є низка факторів, які можуть впливати на роботу апаратури.

"Системи енергопостачання у всіх лікарнях влаштовані так, що є підстрахування, перестрахування, коли системи можуть продублювати, але з дизель-генераторами та їх обмеженою кількістю та великою потребою для країни зробити так, щоб скрізь були резервні потужності, досить складно", - сказав він.

Ляшко зазначив, що наразі "всі стаціонарні відділення оснащені генераторами, які закривають критичну потребу медзакладу в електриці, операційній та відділення інтенсивної терапії на 100% забезпечені електроживленням".

Міністр повідомив, що підготовка системи охорони здоров'я до важкої зими почалася ще з літа.

"Ми додатково обладнаємо лікарні дизель-генераторами та бензиновими генераторами, які забезпечать повноцінне функціонування всіх відділень лікарні. Ми завезли вже більше 400 потужних - 200 ВТ і більше - дизель-генераторів, 170 зараз розвозяться до лікарень", - сказав він.

Теги: #ляшко #моз #енергетика

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