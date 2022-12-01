На окупованих територіях люди з ВІЛ не мають доступу до сайтів АРТ для отримання препаратів, пересилання ліків – неможливе

Люди, що живуть на окупованих територіях з ВІЛ, не можуть дістатися сайтів АРТ (пункти, де можна отримати препарати антиретровірусної терапії – ІФ-У) для отримання препаратів, пересилання ліків також неможливе.

"На територіях, які окуповані або на яких точаться активні бойові дії, пацієнти не можуть дістатися сайтів АРТ для отримання препаратів, а переслати препарати також неможливо, оскільки не працює пошта та інші логістичні сервіси", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" представниця Альянсу громадського здоров'я Ольга Денисюк.

Вона зазначила, що "перебої з роботою громадського автотранспорту також є суттєвим бар'єром, щоб дістатися сайту АРТ".

"Частина сайтів АРТ зруйнована. Через блекаути ускладнюється процес внесення інформації про пацієнтів до медичної електронної системи МІС ВІЛ, порушується робота лабораторій. Стабільним пацієнтам рекомендована видача АРТ на максимально допустимий термін - шість місяців і більше", - сказала вона.

За оцінкою Денисюк, воєнні дії мають великий вплив на ВІЛ-сервіс країни".

"Спостерігається зменшення обсягів тестування на ВІЛ та частіше виявлення ВІЛ вже у просунутій стадії захворювання. Спостерігається масова міграція пацієнтів з ВІЛ, як усередині країни, так і за її межі", - сказала вона.

Як повідомлялося, Україна сьогодні посідає одне із перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. Близько 30% ВІЛ-позитивних людей не знають про свій ВІЛ-статус або залишаються поза медичним наглядом і, відповідно, не отримують лікування (АРВ-терапію).

За оціночними даними, на початок 2022 року в Україні проживало 244 877 осіб із ВІЛ, зокрема 200 тис. осіб на підконтрольних Україні територіях.

Станом на початок 2022 року понад 129 тис. ВІЛ-позитивних українців отримували лікування АРВ-терапією. Терапія дозволяє людям із ВІЛ жити.

Нині основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий – 65%, із них 62,1% - гетеросексуальний контакт, близько 3% - гомосексуальний.