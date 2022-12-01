Медицина

16:41 01.12.2022

На окупованих територіях люди з ВІЛ не мають доступу до сайтів АРТ для отримання препаратів, пересилання ліків – неможливе

2 хв читати

Люди, що живуть на окупованих територіях з ВІЛ, не можуть дістатися сайтів АРТ (пункти, де можна отримати препарати антиретровірусної терапії – ІФ-У) для отримання препаратів, пересилання ліків також неможливе.

"На територіях, які окуповані або на яких точаться активні бойові дії, пацієнти не можуть дістатися сайтів АРТ для отримання препаратів, а переслати препарати також неможливо, оскільки не працює пошта та інші логістичні сервіси", - повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" представниця Альянсу громадського здоров'я Ольга Денисюк.

Вона зазначила, що "перебої з роботою громадського автотранспорту також є суттєвим бар'єром, щоб дістатися сайту АРТ".

"Частина сайтів АРТ зруйнована. Через блекаути ускладнюється процес внесення інформації про пацієнтів до медичної електронної системи МІС ВІЛ, порушується робота лабораторій. Стабільним пацієнтам рекомендована видача АРТ на максимально допустимий термін - шість місяців і більше", - сказала вона.

За оцінкою Денисюк, воєнні дії мають великий вплив на ВІЛ-сервіс країни".

"Спостерігається зменшення обсягів тестування на ВІЛ та частіше виявлення ВІЛ вже у просунутій стадії захворювання. Спостерігається масова міграція пацієнтів з ВІЛ, як усередині країни, так і за її межі", - сказала вона.

Як повідомлялося, Україна сьогодні посідає одне із перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. Близько 30% ВІЛ-позитивних людей не знають про свій ВІЛ-статус або залишаються поза медичним наглядом і, відповідно, не отримують лікування (АРВ-терапію).

За оціночними даними, на початок 2022 року в Україні проживало 244 877 осіб із ВІЛ, зокрема 200 тис. осіб на підконтрольних Україні територіях.

Станом на початок 2022 року понад 129 тис. ВІЛ-позитивних українців отримували лікування АРВ-терапією. Терапія дозволяє людям із ВІЛ жити.

Нині основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий – 65%, із них 62,1% - гетеросексуальний контакт, близько 3% - гомосексуальний.

Теги: #віл_снід #окуповані_території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 10.11.2022
У ЄС готують рішення про відмову у візах за закордонними паспортами РФ, виданими в окупованих українських областях

У ЄС готують рішення про відмову у візах за закордонними паспортами РФ, виданими в окупованих українських областях

15:11 10.11.2022
Нардепи пропонують призначати пенсії людям із окупованих територій незалежно від терміну їх звернення за пенсією

Нардепи пропонують призначати пенсії людям із окупованих територій незалежно від терміну їх звернення за пенсією

13:16 10.11.2022
Українці на тимчасово окупованих РФ територіях перебувають у стані гуманітарної катастрофи – заступник глави Міноборони

Українці на тимчасово окупованих РФ територіях перебувають у стані гуманітарної катастрофи – заступник глави Міноборони

20:14 02.11.2022
УКАБ укотре закликав Кабмін затвердити перелік територій, постраждалих від російського вторгнення

УКАБ укотре закликав Кабмін затвердити перелік територій, постраждалих від російського вторгнення

19:40 19.10.2022
Указ Путіна про "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях України нікчемний і не має правових наслідків для українських громадян - МЗС України

Указ Путіна про "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях України нікчемний і не має правових наслідків для українських громадян - МЗС України

11:55 28.09.2022
Майже 660 українських медзакладів розташовані на тимчасово окупованих і на територіях активних бойових дій - голова НСЗУ

Майже 660 українських медзакладів розташовані на тимчасово окупованих і на територіях активних бойових дій - голова НСЗУ

14:14 11.09.2022
Окупанти планують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

Окупанти планують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

13:14 15.08.2022
Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

12:58 12.08.2022
З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

18:19 01.08.2022
"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

ВООЗ з початку війни зафіксувала 703 випадки нападу агресора на медустанови

Україна у поточному сезоні може зіткнутися з твіндемією COVID-19 і грипу – голова НТГЕІ

Україна дозволила вакцинацію проти COVID-19 дітям від п'яти років

В Україні достатньо тестів для виявлення віспи мавп, необхідності в карантині немає - Кузін

ОСТАННЄ

Найбільші українські приватні медлабораторії продовжують роботу в умовах блекаутів

В Україні за 10 міс. зареєстровано близько 10,3 тис. випадків ВІЛ-інфекції

Пацієнти з ВІЛ з початку війни отримали понад 209,6 тис. курсів АРВ-терапії на $13 млн завдяки донорам та партнерам

Приватні клініки знаходять можливості продовжувати роботу в умовах блекауту

"Фармак" сплатив 593 млн грн податків за 10 місяців 2022 р.

Українцям доведеться частково компенсувати вартість ліків за рахунок своїх коштів через зростання бюджетних витрат на їх закупівлю за ПМГ у 2023 році - УЦОЗ

АМКУ зобов'язав МОЗ розробити чіткий порядок обмеження обігу російських і білоруських ліків

МОЗ продовжує комунікації з виробниками вакцин проти грипу для збільшення постачання – Ляшко

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

НСЗУ запропонує спецпакети для медустанов на тимчасово окупованих територіях і в районах бойових дій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА