Медицина

15:27 01.12.2022

Найбільші українські приватні медлабораторії продовжують роботу в умовах блекаутів

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Найбільші українські приватні медлабораторії продовжують роботу в умовах блекаутів

Найбільші українські приватні медичні лабораторії продовжують роботу в умовах блекаутів, оснащують свої відділення генераторами та автономними системами життєзабезпечення.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" комерційний директор лабораторії "Синєво" Микола Скавронський, "відсутність електроенергії, звичайно, впливає на роботу, але це більше стосується комфортності умов обслуговування у відділеннях прийому біоматеріалу та трохи обмеженого доступу до сучасних діджитальних сервісів "Синєво".

За словами Скавронського, всі лабораторії Синєво, де виконуються аналізи, повністю забезпечені автономними системами життєзабезпечення (електрика, вода тощо), при цьому у відділеннях прийому біоматеріалу ситуація трохи легша і робота не вимагає саме генераторів електрики, для нормальної роботи нам вистачає заздалегідь заряджених планшетів, терміналів, ламп освітлення.

"Вся необхідна техніка на акумуляторах, але на абсолютно крайній випадок розроблено схему обслуговування клієнтів за допомогою паперових документів. Це несучасно, але дозволяє не зупинятися", - сказав він.

На думку Скавронського, "головна проблема не сама відсутність електрики, тому що це можна вирішити за допомогою генераторів, більш важливою проблемою для бізнесу є відсутність зв'язку (як інтернету, так і мобільного зв'язку)".

Він також наголосив, що щодо використання генераторів у лабораторіях "найбільшою проблемою є безперебійне забезпечення їх паливом".

"На це впливають дуже багато факторів, таких, як черги на АЗК, ліміти продажу палива, комендантська година, транспортування та зберігання палива та багато іншого, але ми справляємося з усіма проблемами", - сказав він.

"Всі аналізи виконуються у звичному режимі з належним рівнем якості. Принцип повної автономності лабораторій було закладено нами ще від початку нашої роботи в Україні", - сказав він.

У свою чергу генеральний директор медичної лабораторії "Діла" Олексій Бабич повідомив агентству, що відділення "Діла" також продовжують працювати в умовах блекауту та регулярного відключення електроенергії.

"Лабораторії "Діла" забезпечені електрогенераторами, а більша частина відділень отримає генератори протягом кількох днів. Найближчим часом ми плануємо покрити безперебійною електроенергією 100% наших відділень. Як бізнес, який уже 10-й місяць живе в умовах війни, ми розуміємо, що нас чекає попереду, тому готуємось до складної зими та продовжуємо працювати", - сказав він.

Бабич також зазначив, що "Діла" не припиняла роботу ні на день і продовжувала збирати біоматеріал для подальших досліджень.

"Наші медсестри щоранку перебувають на робочих місцях і працюють для клієнтів. Слід сказати, що їхньої кваліфікації вистачає, щоб зробити забір біоматеріалу навіть у разі відсутності електроенергії", - наголосив Бабич.

Теги: #робота #лабораторії #блекаут

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