Приватні клініки знаходять можливості продовжувати роботу в умовах блекауту

Українські приватні клініки в умовах блекауту знаходять можливості продовжувати роботу та надавати медичні послуги громадянам країни, свідчать результати опитування, проведеного агентством "Інтерфакс-Україна".

Так, у приватному офтальмологічному центрі сімейної офтальмології Zorkoclinic зазначили, що від початку повномасштабних воєнних дій клініка продовжувала працювати, забезпечуючи людей офтальмологічною допомогою там, де це можливо.

"Блекаути дуже вдарили по нас, тому що ефективно працювати в умовах відключення електрики неможливо. Більшість обладнання має бути підключена до живлення. Більшість, але не все, тому ми повністю переглянули логістичні процеси наших клієнтів і узгодили певний порядок дій", - повідомили в Zorkoclinic.

При цьому уточнили, що під час відключення світла клініка приймає пацієнтів, яким можна надати допомогу без електрики, зокрема людей із запальними захворюваннями очей, травмами ока, а також тих, хто потребує контролю внутрішньоочного тиску й огляду очного дна, оскільки необхідне для цього обладнання працює в автономному режимі на акумуляторах. Крім того, клініка розвиває напрям онлайн-консультування.

Водночас у Zorkoclinic повідомили, що планують підключити власний генератор наприкінці листопада, оскільки для повноцінної роботи акумуляторів недостатньо.

Основною проблемою, з якою стикнулися медики клініки в умовах блекауту, була недостатність ресурсу для термінового придбання усього необхідного для встановлення автономної системи роботи, узгодження підключення генератора до загальної системи й відсутність зв'язку, а також забезпечення опаленням і водою.

"У приміщеннях клініки електричне опалення, тому зараз досить прохолодно в приміщеннях. Розглядаємо варіант встановлення великих термосів, щоб тепла вода була постійно і для співробітників, і для клієнтів. Питну воду ми купуємо, як завжди, а ось технічну треба тримати напоготові", - пояснили агентству.

Також відзначили проблеми зі зв'язком, вирішити їх допоміг інтернет-провайдер, послугами якого користується клініка, забезпечивши безперебійним підключенням до інтернету.

"Доки розуміли чіткий графік відключень, ретельно планували прийоми з урахуванням графіка. Зараз уже домовляємося з клієнтами, що відразу зателефонуємо їм, щойно світло з'явиться. Це дуже дисциплінує усіх, і клієнти ставляться до цього з розумінням", - наголосили в Zorkoclinic.

У свою чергу в медичній групі компаній (МГК) Adonis повідомили, що, зокрема, їхня клініка на Софіївській Борщагівці в Києві працює під час відключення світла в штатному режимі та приймає пацієнтів згідно з розкладом прийому, а пологовий будинок приймає породілей цілодобово. При цьому триває планова й екстрена госпіталізація, надання ургентної допомоги.

В Adonis зазначили, що клініка має автономну систему енергозабезпечення, тому світло є в кожному підрозділі 24/7, що дає змогу продовжувати стаціонарне лікування пацієнтів навіть в умовах відключення електроенергії.

"Спочатку через відключення світла ми екстрено вирішували низку організаційних питань, таких як доставка технічної та питної води й пошук пального для генераторів. Але зараз у філії великі запаси, й ми готові до будь-яких викликів сьогодення. Клініка забезпечена всім необхідним. Тому наші пацієнти перебувають у комфортних умовах, мають необмежений доступ до питної води, мають можливість зарядити гаджети", - прокоментували в клініці проблеми, з якими медики стикнулися через блекаути.

При цьому філія МГК Adonis на Подолі також працює 24/7, забезпечена водою, а в разі відключення електрики працює генератор. Там надають усі види послуг, такі як консультативний прийом, діагностика, лабораторні дослідження, хірургічні втручання, працюють стаціонар і швидка допомога.

Adonis на Осокорках під час відключення світла також працює у штатному режимі та приймає пацієнтів згідно з розкладом. При цьому розташовані в клініці кріобанк і ембріолабораторія у відділенні ДРТ додатково забезпечені стабільними резервними джерелами енергопостачання, проте зараз у разі відключень електропостачання не працює ультразвукова діагностика.

У МГК Adonis зазначили, що клініки забезпечені генераторами, й потреби клінік покриваються на 100%. Крім того, є окремі джерела енергопостачання і для амбулаторного та операційного блоків, і для ембріологічної лабораторії. Хірургічна і стаціонарна меддопомога Adonis надається у філіях, які працюють 24/7.

При цьому в Adonis звернули увагу, що при вирішенні питань енергопостачання вони "опинилися в дивній ситуації, коли місцеве житлове товариство блокувало встановлення додаткових генераторів живлення".

"Ми знайшли компромісне рішення і зараз перебуваємо на етапі налаштування генератора, який забезпечить потреби наших пацієнтів, зокрема хірургічних, на 100%. Клініка забезпечена всім необхідним. Наші пацієнти перебувають у комфортних умовах, мають необмежений доступ до питної води, можуть зарядити гаджети. Тепло подається централізовано", - повідомили в компанії.

У свою чергу медична мережа "Добробут" повідомила, що станом на 29 листопада більшість із 16 її медичних центрів забезпечені генераторами, в деяких клініках тривають роботи зі встановлення автономного живлення.

Обидва стаціонари "Добробуту" (на вул. Сім'ї Ідзиковських і вул. Любомира Гузара в Києві) мають джерела автономного живлення, їхні пацієнти продовжують отримувати всю необхідну медичну допомогу та догляд.

"Ми продовжуємо надавати всі види медичної допомоги. Зокрема, будь-який вид медичної допомоги цілодобово можна отримати в нашому великому госпіталі на вул. Ідзиковських, 3, де навіть за відсутності електропостачання продовжують працювати стаціонар, приймальне відділення, відділення інтенсивної терапії, хірургічні операційні, триває амбулаторний прийом пацієнтів. Працює також інструментальне діагностичне обладнання, зокрема МРТ, КТ, УЗД, а також лабораторне, тобто можна зробити аналізи", - повідомили в компанії.

При цьому в інших клініках мережі навіть під час блекауту триває амбулаторний прийом, можна зробити лабораторні аналізи, а в деяких підрозділах залишається можливість зробити УЗД та отримати інші доступні послуги з інструментальної діагностики.

Водночас у клініці наголосили, що в непередбачуваних ситуаціях, коли, наприклад, не запускається генератор, медики попереджають пацієнтів про ситуацію та інші можливості клінік мережі.

"Перед візитом можна зателефонувати в кол-центр "Добробут", а також на випадок, коли немає зв'язку, але є доступ в інтернет, ми створили електронні скриньки, через які можна записатися на прийом або поставити запитання. За повної відсутності зв'язку можна просто прийти в будь-який із медцентрів "Добробуту".

При цьому навіть під час тривоги та комендантської години в "Добробуті" продовжує працювати невідкладна допомога.

"У всіх клініках є достатній запас питної води, продовжують роботу кав'ярні "Добробуту", де можна придбати гарячий чай, каву, а також перекусити теплими стравами", - уточнили в медмережі.

У компанії також повідомили про свої плани відкрити незабаром великий госпіталь на лівому березі Дніпра в Києві, де також працюватиме стаціонарне відділення і буде встановлено потужний генератор, який забезпечить усі медичні потреби медцентру. Проте в компанії зазначили, що в умовах постійних стабілізаційних і екстрених відключень досить складно планувати та виконувати технічні роботи зі встановлення генераторів. Відповідно, монтажні роботи потребують більше часу.

У медичному центрі "Лелека" на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що їхній центр продовжує працювати від генератора, до якого підключені всі критичні вузли, тому є вода, тепло та світло.

"Ми забезпечені всім: і теплом, і водою за рахунок рішень інженерної системи, що було продумано ще під час будівництва в 2015 році. Всі медичні послуги надаємо як завжди. Є генератори, які дають змогу продовжувати роботу, проводити консультації, забір аналізів, діагностику, оперативні втручання, пологи, надавати реанімаційну допомогу. Медичне обладнання працює, їжа готується", - повідомили в клініці.

Основною проблемою, пов'язаною з блекатуами, є високі витрати на пальне для генератора. "Це дорожче, ніж електроенергія", - пояснили в медцентрі.

"Є перебої з мобільним зв'язком та інтернетом під час блекаутів, на які ми не можемо вплинути. Але це не впливає на безпеку пацієнтів, а просто завдає певних сервісних незручностей", - уточнили в клініці.