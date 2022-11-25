Медицина

14:57 25.11.2022

Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

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Через блекаут лікарні не закриватимуть, але потрібно оптимізувати використання клініками приміщень – Ляшко

Українські лікарні в умовах блекауту не закриватимуться, але медзакладам потрібно оптимізувати використання приміщень, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Лікарні не закриватимуть, але у певних лікарнях буде переглянуто підхід та оптимізовано використання приміщень для того, щоб сконцентрувати все на менших площах", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.

Міністр зазначив, що такі заходи "дозволять легше пройти осінньо-зимовий період, зокрема з настанням великих холодів".

"Коли менша площа, її простіше опалити, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", - сказав він.

Ляшко повідомив, що МОЗ визначило два рівні лікарень: клініки, які можуть працювати без централізованого енергопостачання, та клініки, які можуть працювати без централізованого тепла та централізованого водопостачання.

"Саме на цих лікарнях і сформується основна мережа медзакладів, які у цей складний осінньо-зимовий період мають забезпечити надання медичної допомоги. Ми розуміємо, що у цих лікарнях на 100% працюватиме все обладнання, яке підключатиметься до енергопостачання", - резюмував він.

Теги: #оптимізація #лікарні

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